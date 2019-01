Foto: Matej Landl hodnotí 19. Ples v opere pozitívne, mohol byť s priateľmi, s ktorými sa často nestretáva

BRATISLAVA 14. januára (WebNoviny.sk) – Slovenský herec Matej Landl si napriek tomu, že s manželkou Janou často nechodí na plesy, vždy rád vychutná plesovú atmosféru. Dôvodov na to má podľa vlastných slov hneď viacero.

Všetci sú príliš zamestnaní

„Ja mám totiž rád takú atmosféru, že sa ľudia pekne oblečú a musia sa dôstojne a milo správať, musia zachovávať isté protokoly, isté dekórum, má to podľa mňa svoj zmysel a páči sa mi to,“ poznamenal v rozhovore pre agentúru SITA.

„A páči sa mi aj to, že na tých plesoch máte možnosť stretnúť ľudí, ktorých dlhé roky poznáte, ale pre dnešnú zaneprázdnenosť ich často nestretávate. Dnes žijeme v takej uponáhľanej dobe, všetci sú príliš zamestnaní a to, ako sme sa kedysi stretali, že sme sa s niektorými priateľmi videli pomaly aj trikrát do týždňa, vedeli sme si sadnúť na kávu, večeru, ísť jeden k druhému na návštevu alebo spoločne na nejakú tanečnú zábavu a skutočne sme boli trikrát do týždňa pokope, to sa dnes už nedeje. S takýmito blízkymi priateľmi sa obyčajne stretnem len raz za polroka, čo je veľmi smutné,“ priznal herec.

Premiérovo na Plese v opere

Aj preto sa sympatický umelec v sobotu večer s manželkou premiérovo zúčastnil na Plese v opere. Podujatie napokon zhodnotil veľmi pozitívne.

„Tento ples bol pre mňa veľmi milý práve v tom, že som na ňom stretol veľa blízkych ľudí, s ktorými som buď spolupracoval alebo sa dlhoročne priatelíme, ale nemáme na seba až toľko času. Páčili sa mi aj priestory, v ktorých sa ples odohrával, ľudia boli pekne oblečení, boli milí, zdvorilí a usmievaví a teší ma, že to podujatie malo aj charitatívny podtón, že sa v rámci sociálnej inklúzie pomáha zdravotne postihnutým deťom zapojiť sa do normálneho života. Sám som ako predseda správnej rady projektu Slovensko bez bariér dvanásť rokov pomáhal zdravotne postihnutým, takže veľmi dobre viem, čo títo ľudia prežívajú a som veľmi šťastný, že som im mohol aj ja svojou troškou prispieť,“ uzavrel známy herec.