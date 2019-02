Foto: Merkelová chápe požiadavky premiérov V4 a očakáva ťažké rokovania o rozpočte Európskej únie

BRATISLAVA 7. februára (WebNoviny.sk) – Nemecká kancelárka Angela Merkelová je presvedčená, že krajiny Európskej únie sa napriek aktuálne rozdielnym postojom na finálnej verzii budúceho európskeho rozpočtu dohodnú.

Skonštatovala to po štvrtkovom rokovaní s premiérmi Vyšehradskej štvorky (V4) v Bratislave. Aj v súvislosti s odchodom Veľkej Británie z Európskej únie, a s tým súvisiacimi potrebnými úpravami rozpočtu, očakáva ťažké rokovania a chápe aj požiadavky krajín V4. Tvrdí však, že je o nich nevyhnutné rokovať. „Musíme si sadnúť za jeden stôl s pevným presvedčením, že sa chceme dohodnúť,“ tvrdí.

Babiš žiada väčšiu flexibilitu

Krajiny V4 od nového rozpočtu Európskej únie žiadajú predovšetkým väčšiu flexiblitu a zohľadnenie špecifík svojich ekonomík. Tieto názory po stredajšom rokovaní tlmočil predovšetkým český premiér Andrej Babiš.

Podľa jeho slov je nepochopiteľné, prečo Európska komisia navrhuje zúžiť balík na kohéziu, keď viac ako polovica krajín únie volá práve naopak po jeho navýšení. „Nikto nerozumie návrhu komisie. My hovoríme hlavne o kohézii, chceme navyšovať kohéziu,“ tvrdí.

Problém vidí aj v samotnom návrhu rozdelenia európskych zdrojov na jednotlivé sektory. Na príklade Českej republiky vykresľuje napríklad fakt, že pri aktuálne najnižšej nezamestnanosti v únii nepotrebuje euforondy na sociálne programy, ale na dobudovanie infraštruktúry.

„Väčšina krajín chce investovať do infraštruktúry, ktorú nemáme dobudovanú. Nechceme peniaze na školenia a mäkké programy, chceme betón, chceme investovať,“ povedal vo štvrtok v Bratislave Babiš.

Odchod Británie z Európskej únie

Angela Merkelová na tieto výhrady reagovala slovami, že požiadavky krajín V4 chápe. „Požiadavka vyššej flexibility a zohľadňovania špecifík jednotlivých krajín je nesporná. Mnohé spolkové krajiny v rámci Nemecka majú veľmi podobné problémy ako V4,“ hovorí.

Ako dodala, ide už o niekoľký finančný rámec, na ktorého prerokúvaní sa zúčastňuje a vždy to boli ťažké rokovania. „Vždy sa hovorilo, že sa to nepodarí a vždy sa to podarilo. A verím, že to tak bude aj v budúcnosti,“ doplnila Angela Merkelová.

Vo viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2021 – 2027 bude zohľadnený odchod Veľkej Británie z Európskej únie. V praxi to znamená, že krajiny budú musieť odviesť do spoločného rozpočtu viac ako doterajšie jedno percento HDP. O koľko viac, to je ešte predmetom rokovaní. Bratislava ani Berlín s týmto problém nemajú.

Dodržiavanie princípov právneho štátu

Pre Slovensko je prioritou zachovanie tradičných politík, ktorými sú kohézia a Spoločná poľnohospodárska politika. Hoci je Nemecko čistý prispievateľ, patrí k zástancom zachovania týchto politík.

V diskusii o VFR niektoré krajiny navrhujú, aby boli eurofondy naviazané na dodržiavanie princípov právneho štátu, čo je narážka na Maďarsko a Poľsko. Slovensko medzi podporovateľov tohto návrhu nepatrí, argumentuje, že potom by sme mohli žiadať aj naviazanie eurofondov na dodržiavanie fiškálnych pravidiel.

Slovensko chcelo, aby sa našla dohoda na rozpočte do májových eurovolieb, to je však pre rozdielnosť stanovísk členských štátov nepravdepodobné. Očakáva sa však, že sa nájde aspoň predbežná dohoda na základných princípoch tvorby rozpočtu.