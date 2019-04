Foto: Mladá vodička pri nehode zdemolovala zaparkované autá, vo vozidle mala aj sušenú rastlinu

BRATISLAVA/SPIŠSKÁ NOVÁ VES 5. apríla (WebNoviny.sk) – Mladá vodička pri nehode zrámovala autá, pri sebe mala sušenú rastlinu. Nehoda sa stala v obci Kolinovce v okrese Spišská Nová Ves.

Zdemolovala zaparkované autá

Ako polícia informovala na sociálnej sieti, 22-ročná vodička Hyundai i20 s ťažkou nohou na plyne a navyše po zrážke so zvieraťom na ceste prešla do protismeru a narazila do dopravného značenia.

Následne vrazila do zaparkovaného Kia Ceed, ktoré odhodilo do pred ním odstaveného Peugeotu 307, a to po náraze odhodilo do jazdného pruhu a Kiu Ceed do betónového oplotenia. Dychová skúška u vodičky bola negatívna.

Objavili sušenú rastlinu

Počas dokumentovania nehody však policajti zistili, že mladá žena má pri sebe sušenú rastlinu, ktorá už poputovala na expertízu.

Polícia začala stíhanie pre trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Či bola pod vplyvom drog, zisťujú. Predbežné škody vyčíslili na 17 800 eur. Prípad polícia vyšetruje.