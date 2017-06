Foto: Mladík bez vodičáku vletel do mostíka a betónového plota, zranili sa štyri deti

BRATISLAVA/LUČENEC 12. júna (WebNoviny.sk) – Mladý vodič s posádkou tínedžerov a malým chlapcom havaroval v nedeľu večer v obci Šíd v Lučeneckom okrese. Výsledkom sú štyria zranení. Dvadsaťročný mladík na Fiate Marea Weekend ani nevlastní vodičský preukaz.

Ako agentúru SITA informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková, vodič v miernej zákrute neprispôsobil rýchlosť, prešiel do protismeru, vletel do mostíka a betónového plota. Po náraze auto vyletelo na cestu, vrazilo do dopravnej značky, vytrhlo ju a následne ešte narazilo do betónovej steny pod miestnou knižnicou.

Pri nehode sa ťažko zranila 16-ročná spolujazdkyňa a traja chlapci (14, 13, 8) utrpeli ľahké zranenia. Vodičovi alkohol nezistili. Presné okolnosti nehody vyšetrujú, začaté je trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví a neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla.