Foto: Mladý kamionista zablokoval horský priechod, ignoroval značky a skončil v priekope

Na viac ako päť hodín zablokoval premávku na horskom priechode Machnáč pri Trenčianskych Tepliciach mladý poľský kamionista, ktorý tu v stredu 9. októbra so 42-tonovou jazdnou súpravou hľadal najkratšiu možnú cestu do Košíc.

Ignorujúc zákazové značky nakoniec vodič skončil s kamiónom v priekope, odkiaľ mu musela špeciálom pomáhať odťahová služba.

Nebezpečné stúpanie

Mladý kamionista porušil dopravné predpisy už na ceste I/61 v Trenčianskej Teplej, kde dopravná značka zakazuje odbočiť na cestu do Trenčianskych Teplíc nákladným vozidlám alebo jazdným súpravám s hmotnosťou vyššou ako 12 ton.

„Napriek zákazovým dopravným značkám jazdil po momentálne rekonštruovanej ceste I/516 na horský priechod Machnáč. Pri výjazde do svahu je umiestnená dopravná značka oznamujúca nebezpečné stúpanie so sklonom 14%, kde úplne chýba pravý jazdný pruh rekonštruovanej cesty II/516. Vodič nepochopiteľným spôsobom pokračoval v jazde do nebezpečného stúpania na horský priechod,“ uviedla k prípadu krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová.

Zapadol do priekopy

Na mokrej vozovke začali ťažkému 42-tonovému kolosu plne naloženému repnými zvrškami preklzovať zadné kolesá. „Kamionista začal na uvedenom nebezpečnom mieste cúvať a v dôsledku nedostatočnej vodičskej praxe pri cúvaní ľavými kolesami návesu a následne aj s celou jazdnou súpravou vyšiel vľavo mimo cestu, kde zapadol do rozmočenej priekopy,“ dodala Antalová.

Podľa jej slov bolo iba veľkým šťastím, že sa pod ťažkou jazdnou súpravu neodtrhla vozovka. Jazdnú súpravu po zhruba piatich hodinách vytiahli z priekopy špeciálom odťahovej služby. Za nerešpektovanie zákazových dopravných značiek neminula poľského kamionistu bloková pokuta vo výške 800 eur.