Foto: Muž napadol spolubývajúceho v ubytovni, mladíka udieral tyčou do nôh aj po hlave

BRATISLAVA/TRENČÍN 24. mája (WebNoviny.sk) – Tri týždne sa liečil zo zranení 20-ročný Rumun, ktorého v trenčianskej ubytovni napadol kovovou tyčou jeho o päť rokov starší rodák. V týchto dňoch útočníka vyšetrovateľ obvinil zo zločinu ublíženie na zdraví spáchaný v štádiu pokusu.

Ako agentúru SITA informovala trenčianska policajná hovorkyňa Elena Antalová, páchateľ mladíka udieral prinesenou tyčou do nôh aj po hlave. Mladý Rumun skončil s poraneným ramenom, rukou, kolenom a mal aj tržnú ranu na hlave.

Ako dodala Antalová, prípad bude odstúpený do Rumunska. U nás by páchateľovi za takýto čin hrozí trest od štyroch do desiatich rokov.