Foto: Muž zaútočil na centrálu CDU kancelárky Merkelovej a potom nabúral do sídla SPD

BERLÍN 25. decembra (WebNoviny.sk) – Na berlínske centrály oboch strán, ktoré plánujú vytvoriť budúcu nemeckú vládnu koalíciu, v noci z nedele na pondelok zaútočil 58-ročný Nemec, ktorý sa zároveň pokúsil o samovraždu.

Pred centrálou Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) kancelárky Angely Merkelovej muž najprv nastražil ruksak s plynovými tlakovými nádobami a zapaľovačmi. Krátko nato nabúral autom do vchodu do centrály Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD).

Ako neskôr povedal policajtom, dúfal, že sa pri náraze zabije. Auto začalo horieť, no zatiaľ nie je jasné, či s pomocou nastražených výbušných látok, alebo len následkom nárazu. Muža previezli do nemocnice so zranenou hlavou, nikomu inému sa nič nestalo.