Foto: Muža dobodal na smrť, týmto spôsobom si chcel udržať manželku

Vyšetrovateľ NAKA Východ spracoval podnet na väzobné stíhanie Jozefa K., ktorý podľa doterajšieho vyšetrovania v stredu na svojom dvore v okrese Poprad viackrát bodol Romana A.

Ten zraneniam na mieste podľahol. Ako uvádza Polícia SR na svojej Facebookovej stránke, Jozef K. sa nevedel zmieriť so snahou svojej manželky o rozvod. Preto sa rozhodol zatlačiť na ňu brutálnym spôsobom.

„Takýmto spôsobom si ju chcel zaviazať do budúcna, aby od neho neodišla, lebo majú spoločné kriminálne tajomstvo. Jozef telo svojej obete hodil do potoka Mlynica, do ktorého blízkosti sa presunul autom,“ popisuje polícia. Mužovi za úkladnú vraždu hrozí 20 až 25 rokov väzenia.