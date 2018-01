Foto: Na D2 sa zrazil Volkswagen s Renaultom, dve deti previezli do nemocnice

BRATISLAVA 11. januára (WebNoviny.sk) – Tri autá sa vo štvrtok krátko po 06:45 zrazili na diaľnici D2 v smere do Bratislavy. Príčinou bola zrejme nepozornosť vodiča.

Ako agentúru SITA informovala bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková, vodič VW Caddy sa pravdepodobne dostatočne nevenoval riadeniu a narazil do pred ním idúceho Renault Megane, ktoré následne narazilo do Hyundai i30. Dve deti z VW Caddy previezli záchranári na ošetrenie do nemocnice, zranenie sa potvrdilo u jedného z nich.