Foto: Na Filmovom chodníku slávy pribudla dlaždica venovaná Božidare Turzonovovej

BRATISLAVA 14. júna (WebNoviny.sk) – Slovenskej herečke Božidare Turzonovovej odhalili vo štvrtok popoludní pred Mestským divadlom P.O. Hviezdoslava v Bratislave pamätnú dlaždicu na Filmovom chodníku slávy.

Ocenenie dostala od zástupcov Medzinárodného filmového festivalu Bratislava, Bratislavského kultúrneho a informačného strediska a Agentúry Promotion v spolupráci s hlavným mestom Bratislava.

Herečku si dlaždicou uctili ako deviatu v poradí. Za uplynulé roky si svoje miesto na chodníku slávy našli už Eva Krížiková, Ladislav Chudík, Jozef Adamovič, Štefan Kvietik, Ivan Palúch, Emília Vášáryová, Mária Kráľovičová a Martin Huba. Zablahoželať čerstvej laureátke prišli okrem viacerých jej hereckých kolegov a kolegýň aj primátor mesta Bratislava Ivo Nesrovnal a autorka myšlienky Filmového chodníka slávy Mária Reháková.

„Je to pre mňa veľmi zvláštny, hrejivý pocit, lebo na tomto chodníku sú pri mne už viacerí moji kolegovia a kolegyne a predovšetkým kolega mne najdrahší a najmilší, môj muž a náš otec a deduško Jozef Adamovič. Práve za touto stenou, na javisku Mestského divadla P.O. Hviezdoslava, sme prežili v 60. rokoch ten nádherný, tvorivý, silný divadelný kvas, tomu obdobiu sa dokonca hovorí hviezdny čas slovenskej činohry. Za našu prácu sme dostávali a dostávame plácu v podobe potlesku, na javisku však stojíme ako postavy pod inými menami a tu na týchto tabuľkách sú naše civilné mená. Takto sme spätí nielen s duchom, ale aj so zemou tohto divadla a tohto mesta. Komu sa to hodí, nech po nás chodí,“ poznamenala Turzonovová.