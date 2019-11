Foto: Na Floride pochytali viac ako 3600 pytónov, samica merala viac ako päť a pol metra

Minulý mesiac sa im pritom podarilo chytiť samicu pytóna, ktorá bola dlhá 5,58 metra a mala hmotnosť 45 kilogramov. Odborníci tvrdia, že je to najväčší pytón, akého kedy chytili v Big Cypress National Preserve. Foto: SITA/Florida Fish and Wildlife Conservation Commission via AP