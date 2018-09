Foto: Na Hlavnej stanici v Bratislave otvorili novú čakáreň, je v historickej časti budovy

BRATISLAVA 14. septembra (WebNoviny.sk) – Cestujúci na Hlavnej stanici v Bratislave môžu od piatka využívať novú čakáreň s prístupovou halou. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) investovali do jej rekonštrukcie 825,6 tis. eur bez dane z pridanej hodnoty (990,7 tis. eur vrátane DPH).

Čakáreň je v historickej časti budovy stanice na prvom nástupišti v priestoroch bývalej, dlhodobo zatvorenej a nevyužívanej reštaurácie. Práce uskutočnila spoločnosť SP Plus, s. r. .o., Trnava od decembra minulého roka do leta tohto roka, projektantom stavby bola spoločnosť H&W Invest, s. r. o., Bratislava.

Prvé opatrenie k postupnej obnove

Minister dopravy a výstavby Arpád Érsek označil otvorenie novej čakárne za prvé opatrenie k postupnej obnove priestorov hlavnej stanice.

„Dúfam, že budeme pokračovať po súťaži, ktorá je vypísaná na ďalšiu rekonštrukciu interiéru a exteriéru Hlavnej stanice Bratislava. To bude len ďalší krok k tomu, aby to bolo také, ako to má vyzerať v strednej Európe alebo v 21. storočí,“ povedal Érsek počas otvorenia čakárne.

Pripomenul, že vláda poskytne na prvú etapu rekonštrukcie bratislavskej hlavnej stanice takmer tri milióny eur, ktorá by mala byť hotová do začiatku majstrovstiev sveta v hokeji v máji 2019. „Nehovorím to ako záväzný termín, závisí to od verejného obstarávania,“ uviedol minister dopravy.

Na stanici je ešte potrebné veľa zmeniť k lepšiemu

Generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy informoval, že po dlhom čase sťažností a sľubov otvárajú novú čakáreň, ktorá prispeje k zlepšeniu podmienok na hlavnej stanici.

„Voľakedy bola reštauráciou zavretou viac ako dvadsať rokov. Dostali sme sa na úroveň, ktorá zodpovedá 21. storočiu a teším sa, že môžeme verejnosti sprístupniť tieto priestory, kde sa spája nové s historickými vecami, ktoré tu zostali zachované,“ povedal Erdössy.

Na hlavnej stanici je podľa neho potrebné ešte veľa zmeniť k lepšiemu. „Nejaké ďalšie zmeny sa realizujú a dúfam, že v blízkej budúcnosti budem môcť aj ďalšie zmeny prezentovať,“ uviedol.

Fresky pri vchodových dverách majú okolo 100 rokov

Výkonný riaditeľ spoločnosti SP Plus Vladimír Štiglinc priblížil, že pri rekonštrukcii starej reštaurácie na novú čakáreň bolo veľmi citlivo skĺbené reštaurovanie a rekonštruovanie historických prvkov starej budovy s modernými materiálmi a technológiami.

„Za zmienku stojí reštaurovanie fresiek pri vchodových dverách, ktoré majú okolo sto rokov, a reštaurovanie stĺpov v druhej časti, ktoré majú 150 rokov. Ostatné bolo pomerne náročné, ale podarilo sa to v čas, skolaudovali sme to v termíne,“ uviedol Štiglinc.

Pre environmentálny prístup pre cestujúcich pripravili stojiská na separovanie odpadu s osvetou o jeho význame.

Informačný systém pre cestujúcich

Súčasťou obnovených priestorov prístupovej haly a čakárne je informačný systém pre cestujúcich o odchode a príchode vlakov, rozhlasové zariadenie, kamerový systém, ako aj reštaurovanie pôvodných historických stĺpov a fresiek.

Rekonštrukciou nevyužívaného priestoru bývalej reštaurácie sa podľa hovorkyne ŽSR Martiny Pavlikovej tiež vytvorila technická predpríprava pre dočasné umiestnenie osobných pokladní pred druhou fázou rekonštrukcie stanice.

„Rekonštrukcia sa zrealizovala za plnej prevádzky hlavnej stanice podľa stanoveného harmonogramu, vyžiadala si však uzatvorenie parkoviska pred budovou vládneho salónika z dôvodov pohybu nákladných áut zhotoviteľa, aby sa predišlo prípadnému poškodeniu zaparkovaných osobných áut,“ dodala Pavliková.