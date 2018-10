Foto: Na III. olympijské hry mládeže odcestuje 59 Slovákov, sľub zložili futsalista a boxerka

BRATISLAVA 1. októbra (WebNoviny.sk) – Slovenskí mladí reprezentanti zložili v pondelok v bratislavskom hoteli NH Gate One slávnostný sľub pred odchodom na III. olympijské hry mládeže v brazílskom Buenos Aires.

Sľub zložili kapitán futsalového tímu Matúš Ševčík a boxerka Jessica Triebeľová. Všetci členovia výpravy vedenej niekdajším volejbalistom Borisom Demeterom si prevzali menovacie dekréty z rúk čestného predsedu Slovenského olympijského výboru Františka Chmelára.

Výprava reprezentantov SR má dovedna 59 členov, z toho 33 športovcov (23 chlapcov a 10 dievčat) vo veku 13-18 rokov. Slovensko má zastúpenie v 12 športových odvetviach – atletika, box, cyklistika, džudo, karate, kanoistika, lezenie, streľba, stolný tenis, plávanie, vzpieranie, futsal.

„Týmto aktom ste vstúpili do slovenskej olympijskej rodiny. OHM nie sú známe iba športovými zápoleniami. Sledujú aj výchovný program, ktorý je veľmi bohatý a rôznorodý. Mal by slúžiť k tomu, aby ste si uvedmoili, že šport má okrem limitov, bodov či sekúnd aj iné parametre. Má spoločenské, etické či morálne hodnoty, ktoré je nutné poznať a vo svojom živote si ich osvojiť,“ uviedol v príhovore športovcom Chmelár.

Vo výprave SR figuruje aj lukostreľkyňa Alexandra Longová, ktorá zastáva pozíciu ambasádorky. „Mojou úlohou ako changemakera bude vypĺňať voľný čas športovcom v olympijskej dedine. Budú to rôzne aktivity – športové, relaxačné alebo vedomostné kvízy. Bude tam veľa priestoru na skúšanie nových vecí či vzdelávania sa. Verím, že reprezentanti nadobudnú olympijské hodnoty hravou formou. Myslím si, že keď si ich osvoja, do budúcna im to môže iba pomôcť,“ povedala pre agentúru SITA účastníčka olympijských hier 2016 v Rio de Janeiro.