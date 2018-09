Foto: Na Národnú púť do Šaštína prišlo 30 000 pútnikov, medzi nimi aj Kiska a Pellegrini

ŠAŠTÍN 15. septembra (WebNoviny.sk) – Eparcha Parmy v USA Milan Lach v sobotu v Šaštíne ako hlavný kazateľ vyzval ľudí, aby prosili Boha, nech neopúšťa Slovensko a ľudí, ktorí tu žijú. Zároveň všetkých uistil, že Boh je s nami.

Lach na hlavnej svätej omši v Šaštíne pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska pripomenul, že každý z nás má životný štýl. „Vytvárame ho vekom, snažíme sa ho upravovať. Veľa počúvame, že sa máme zdravo stravovať. Počúvame lekárov, aby sme menej fajčili. Je to správne,“ povedal.

Zároveň sa však zamyslel nad tým, aký životný štýl mala Panna Mária. „Čím sa riadila? Čo bolo pre ňu dôležité a čo bolo menej dôležité. Životný štýl Panny Márie bol taký istý ako jej syna Ježiša Krista,“ zdôraznil.

Lach sa pýtal v homílii, ktorá matka, ktorá je so svojím dieťaťom 30 rokov, nezanechá stopu v živote svojho syna a dcéry. „Každý z nás je poznačený svojimi rodičmi. Či už v dobrom, alebo menej dobrom. Aj Ježiš Kristus bol inšpirovaný svojou matkou,“ uviedol.

Sloboda v nás vytvára ľudskú dôstojnosť

Vladyka Lach pripomenul Evanjelium podľa Lukáša, v ktorom je viditeľný prvý rozmer Máriinho štýlu. Bola plne odovzdaná Bohu Otcovi a jeho vôli.

„Hovorí archanjelovi Gabrielovi svoje áno. Nehovorí to však len raz. Ale v každom okamihu svojho života. Od okamihu v Nazarete, cez kríž, keď tam stála a videla, ako jej syn zomiera. Cez okamih, ako vzniká nová cirkev, až po jej usnutie, oslávenú smrť. Ona neustále Bohu Otcovi hovorila áno. To ju charakterizovalo celý život. Nestratila rozmer, že Boh je prítomný v jej živote ani vtedy, keď si myslí, že zostal sám,“ vyhlásil Lach.

Boh chce aj od nás podľa biskupa Lacha počuť ‚áno‘ v našej slobode bez toho, aby niekto stál nad nami. Sloboda v nás vytvára ľudskú dôstojnosť.

„Áno môže každý povedať, ale nemusí. My sa môžeme sami rozhodnúť pre Boha, ale nemusíme. Božia matka tiež mohla špekulovať, poslať anjela do susedného domu, že tam je tiež mladá žena. Ona hovorí, že nech sa mi stane podľa tvojho slova, nie podľa môjho. Toto je prvý rozmer aj nášho životného poslania. Hovoriť Bohu áno,“ zdôraznil.

Často viac hovoríme, ako robíme

Druhý rozmer Máriinho životného štýlu boli podľa Lacha jej posledné slová z Evanjelií na svadbe v Káne Galilejskej.

„Keď videla trapas, že nemajú čo piť, povedala synovi, že tu nie je niečo v poriadku, bude to hanba. Rob niečo. Syn jej vraví: žena, ešte neprišla moja hodina. Poznajúc svojho syna povie: Urobte všetko, čo vám povie. Na testament trošku málo,“ uviedol Lach.

Na rozdiel od nej my podľa neho často viac hovoríme, ako robíme. „Toľko sa napočúvame na kázňach. Keby sme všetko plnili, bolo by nám dobre. Treba viac konať podľa Božieho slova,“ uviedol.

Upozornil tiež na slová Márie: urobte všetko. „Teda nielen to, čo nám vyhovuje. Urobte všetko znamená aj stáť pod krížom. To nie je nikomu ľahké. Keď príde na vás v živote skúška a nemáte sa koho opýtať, len Svätého Ducha. Človek je vtedy malý, slabý. Pod krížom si to potrebujeme všetci vyskúšať. To je modelová situácia. Mária s Jánom sú pre nás príkladom. My potrebujeme mamu v živote. Preto Mária hovorí, urobte všetko. My sme povolaní Božie slovo zachovávať celé,“ zdôraznil.

Doba nás pritlačila ísť na doraz

Lach tiež upozornil na Máriine slová: čo vám povie Ježiš Kristus, môj syn. „Čo nám hovorí jej syn? Máme štyri Evanjeliá, ktoré sú skúsenosťou prvej cirkvi, keď už boli prví kresťania zabíjaní. Všetko, čo vám povie Boží Syn. Čo nám hovorí na kríži? Dávam vám nové prikázanie, nie staré, ktoré vás obmedzovali, ale nové prikázania lásky, ako som ja miloval vás,“ pripomenul Lach s tým, že Ježiš nám dáva večný život. „My nemáme nič iné. Len toto slovo, ktorému sme uverili. Slovo nádeje o vzkriesení, ktoré hovorí – neplač, lebo ja som svojou smrťou premohol smrť. Ja som zničil moc hriechu, ktorý ničí človeka od Adama,“ povedal Lach.

Podľa biskupa doba nás pritlačila, že ideme na doraz, ale telo hovorí dosť. „Prečo sme tu? Aby sme sa zastavili. Niekto na omšu, niekto si nájde čas na blízkych. Vieš, že robota nie je všetko. Nielen výkon. Sú aj iné hodnoty. Preto sme v Šaštíne. Museli sme si na to nájsť čas. Na to sú dnes vysoké školy, kde sa učí manažment času,“ povedal s tým, že tretie Božie prikázanie: Spomni, aby si deň sviatočný svätil, je staré 4000 rokov.

„Zastav sa. Vypni mobil. My sme prestali žasnúť. Nad východom slova. Akurát si dáme pekný záber na obrazovku. Nemáme čas na nič. Prejavuje sa to aj v našom kresťanskom živote. Nemáme čas na modlitbu. Nemáme čas byť s Bohom. To je náš problém západnej spoločnosti. My sme zabudli na Boha, nepotrebujeme ho. Nemáme čas na neho. Bohorodička bola ženou modlitby,“ pripomenul.

Majte čas byť s deťmi

Rodičov Lach poprosil, aby mali čas byť s deťmi. „Hovorte im o láske, o Bohu. Vy ste prví, skrze ktorých dostanú vieru. Nájdite si desať minúť čas večer, dajte sviečku, vypnite televíziu, tablety. Nájdite si čas na Boha, na seba,“ vyzval s tým, že potrebujeme si urobiť životnú reflexiu.

„My kresťania to voláme spytovanie svedomia. To je prvý krok k pokániu. Sviatosti nás menia. Kontakt s Bohom. Cez Božie slovo, cez Eucharistiu. Potrebujeme byť s Bohom. Preto rodiny vyzývam k jednote. Diabol nás rozdeľuje. Najskôr v malých spoločenstvách, potom vo väčších. Náš domov nie je na zemi, ale v nebi. Preto eliminujme to, čo nás rozdeľuje. Nemajme strach povedať druhému prepáč. Veď to je veľkosť človeka. To dokáže len pokorný človek, nie pyšný,“ povedal biskup Lach.

Kresťanstvo je podľa vladyku najdokonalejší antropologický model, aký kedy existoval. Mária ho žila naplno. „Preto sme tu ako bratia a sestry, aby sme sa modlili, aby sme si vyprosovali cez našu Matku u jej Syna a Otca, aby nám dal Ducha Svätého, aby náš život bol príťažlivý pre iných, že sa nás začnú pýtať, prečo takto žiješ, prečo si kresťan,“ dodal.

Do Šaštína v sobotu prišlo 30 000 pútnikov, 150 kňazov, biskupi z Moravy a Tanzánie. O pútnikov sa staralo 20 záchranárov, 60 dobrovoľníkov. Medzi pútnikmi boli aj prezident SR Andrej Kiska, bývalý prezident Ivan Gašparovič, premiér Peter Pellegrini a minister financií Peter Kažimír, ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská, minister obrany Peter Gajdoš, predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová.