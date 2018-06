Foto: Nadal potvrdil svoju dominanciu na Roland Garros, Thiem vo finále získal iba deväť gemov

PARÍŽ 10. júna (WebNoviny.sk) – Kráľ tenisovej antuky stále pevne drží žezlo vo svojich rukách. Španiel Rafael Nadal sa podľa predpokladov stal víťazom dvojhry mužov na druhom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny Roland Garros v Paríži.

Najvyššie nasadený Nadal si vo finále poradil so sedmičkou žrebu Rakúšanom Dominicom Thiemom za 2:42 h 6:4, 6:3, 6:2 a po jedenásty raz ovládol svoj obľúbený turnaj na parížskej antuke. Víťaz si odnáša od Seiny prémiu 2 200 000 eur pred zranením a k tomu 2000 bodov do rebríčka. Zdolaný finalista si prevezme šek na 1 100 000 eur a 1200 bodov.

Jedenásty titul z Roland Garros

Nadal v jedenástom parížskom finále vybojoval jedenásty titul. Čo sa týka turnajov „veľkej štvorky“, Švajčiar Roger Federer si tiež 11-kráť zahral vo finále Wimbledonu, vydoloval z nich však „iba“ 8 titulov. Úspešná obhajoba parížskeho titulu pre Nadala znamená udržanie si postu svetovej jednotky. Ak by vo finále prehral, staronovým lídrom renkingu ATP by sa stal v pondelok Roger Federer.

Celkovo v 24. finálovom zápase na tzv. Majors si Nadal pripísal 17. triumf a v historickej tabuľke sa opäť o čosi priblížil legende Federerovi s 20 titulmi. Tretí Pete Sampra má na konte 14 triumfov na GS. Historický okamih Nadalovho 11. triumfu vo francúzskej metropole spočíva aj vo vyrovnaní rovnakého počinu Austrálčanky Margaret Courtovej na Australian Open z rokov 1960-66, 1969-71 a 1973. Nikto ďalší v histórii tenisu netriumfoval toľkokrát na grandslamových podujatiach ako títo dvaja. Historicky je k nim najbližšie Američanka s českým rodiskom Martina Navrátilová s 9 wimbledonskými prvenstvami.

Nadalov triumf zároveň priniesol predĺženie šnúry víťazstiev tridsiatnikov na turnajoch grandslamu na sedem. Dosiaľ posledný hráč mladší ako 30 rokov, ktorý triumfoval na GS, bol Brit Andy Murray na Wimbledone 2016. Mal vtedy 29 rokov a 56 dní. Predchádzajúcu najdlhšiu sériu neprerušených triumfov tridsiatnikov tvorili štyri víťazstvá Roda Lavera na ceste za pravým Grand Slalom v ruku 1969.

Thiem začal prvé grandslamové finále s rešpektom

Nadal vylepši svoju skvelú zápasovú bilanciu v tomto roku na 30 víťazstiev – 2 prehry, zatiaľ čo Thiem to má ako majiteľ najväčšieho počtu víťazstiev 35:9. Bez ohľadu na neúspech vo finále Thiem zostane na 7. priečke rebríčka ATP. Vo vzájomnej bilancii Nadal – Thiem na hlavnom profiokruhu je to aktuálne 7:3 pre Španiela. Na Roland Garros sa Nadal tešil po tretí raz, Thiem mu vzal prvýkrát viac ako 7 gemov. Bolo ich tentoraz 9. Práve 24-ročný Rakúšan je jediný hráč, ktorý dokázal zdolať o 8 rokov staršieho Španiela na antuke za posledný rok a to dokonca dvakrát. V Paríži to však nič neznamenalo.

Thiem začal svoje prvé grandslamové finále s rešpektom a prvý „fiftín“ získal až za stavu 0:1 a 0:30. Nadal sa síce hneď trhol na 2:0, ale po 21 minútach ľúteho boja bolo vyrovnané – 2:2. Potom sa obaja súperi ťahali až do stavu 5:4 pre Nadala. Vtedy Thiem nezvládol svoje podanie a Španiel „čistou“ hrou s výdatným prispením Rakúšana ukoristil prvý set pre seba – 6:4.

Aj vstup do druhého setu mal ľavák z Malorky lepší. Vďaka piatemu premenenému brejkbalu sa dostal na 2:0 a vzápätí potvrdil na 3:0. Thiem odpovedal „čistou“ hrou a vedením 30:0 pri súperovom podaní, Náznaky zlepšenia priebežne nestačili, Nadal sa odpútal na 4:1. Za stavu 4:2 sa však Rakúšan dostal k brejkbalu, ktorý Nadal odvrátil v 8 minút trvajúcom geme s vypätím síl, dvakrát si pri tom pomohol účinným skrátením hry. Ďalším fungujúcim prvkom Nadalovej hry bolo búšenie do Thiemovho jednoručného bekhendu údermi s vysokým odskokom loptičky, čím mu bránil v útočení z týchto pozícií. Rakúšan znížil pri svojom podaní na 3:5, ale viac už v druhom sete neuhral. Servisom na telo si Nadal vypracoval dva setbaly a hneď ten prvý premenil po zbytočne vyhodenom údere súpera. Po necelých dvoch hodinách viedol favorit už 2:0 na sety.

Nadal premenil piaty mečbal

Do tretice Nadalovi vyšla stávka na úvod setu. Pri podaní Thiema si utvoril tri brejkbaly, ale potom sa Thiem zaťal a predviedol najlepšiu hru v zápase. Nielen že víťaznými údermi vymazal všetky brejkbaly, ale získal pre seba aj prvý bod. Lenže koncentrovaný a sebavedomý Nadal otočil na 2:1 a mal opäť výhodu brejku. Potom si však neplánovane odskočil za lekárom a televízne zábery ukázali, že má problém s prostredníkom na dominantnej ľavej ruke. Uprostred gemu si nechal ponaťahovať prsty, ale na výraznejšie ošetrenie nemal nárok. Musel pokračovať a podarilo sa mu zvýšiť na 3:1.

Thiem znížil na 2:3, ale potom už nemal šancu. Po krátkom ošetrení bol Nadal späť v hre a po ďalšom brejku za stavu 5:2 šiel podávať na svoj 11. parížsky titul. Po 2:37 h mal Nadal tri mečbaly. Nepremenil ani jeden, ale pri snahe o brejkbal Thiem v parádnej výmene vyhodil forhend za základnú čiaru. Napokon sa Nadal dostal aj k piatemu mečbalu a ten už premenil po chybe súpera z returnu.