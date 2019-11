Foto: Odkaz Dňa vojnových veteránov je podľa Čaputovej príliš silný na to, aby sa dal prekryť

aktualizované 11. novembra 14:00

Odkaz Dňa vojnových veteránov je príliš silný na to, aby sa dal prekryť. Povedala to v pondelok prezidentka Zuzana Čaputová pri pietnom akte na vojenskom cintoríne Petržalka – Kopčany v Bratislave. Podľa nej sa ani napriek snahám komunistického režimu nepodarilo prekryť tento významný deň, ktorý by sa mal naďalej pripomínať. Deň vojnových veteránov sa oslavuje 11. novembra.

Odkaz sa nedá prekryť

„Prišla doba, kedy sa Deň vojnových veteránov nepripomínal a mali ho z historickej pamäte vymazať účelové sviatky, ktorými chcel prednovembrový režim indoktrinovať obyvateľstvo. Lenže dnes vieme, že 11. november sa ničím iným prekryť nedal, lebo jeho odkaz je príliš silný, aby ho bolo možné zakryť či potlačiť,“ povedala.

Prezidentka pripomenula, že padlých vojakov je potrebné si pripomínať a snažiť sa zabrániť ďalšiemu konfliktu. „Nikdy nesmieme zabudnúť na to, že musíme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme nedopustili vojnu so všetkými jej hrôzami,“ povedala.

Záväzok pre budúcnosť

Podľa nej je Deň vojnových veteránov záväzkom do budúcnosti pre všetkých. „Ak chceme, aby príslušníci armády odhodlane a obetavo slúžili svojej vlasti, musíme sa postarať o to najdôležitejšie: aby svoje životy vystavovali riziku len v prípade, keď je to nevyhnutné pri obrane Slovenskej republiky a v jej životnom záujme. Deň vojnových veteránov je preto pre nás všetkých nielen spomienkou na minulosť, ale predovšetkým záväzkom pre budúcnosť,“ povedala na záver.

Deň vojnových veteránov je pamätný deň venovaný pamiatke vojnových veteránov. Pripomína sa celosvetovo 11. novembra. Dátum bol vybraný symbolicky, pretože v ten deň roku 1918 vo vlakovom vozni v Le Francport pri severofrancúzskom meste Compiegne podpísali prímerie spojenci a Nemecko, čím sa na západnom fronte ukončili boje 1. svetovej vojny.

Mnohých hrdinov si štát nevšíma

„Účastníkov Slovenského národného povstania (SNP) by sme mali vnímať ako vojnových veteránov, bol to uniformovaný boj a boli súčasťou odboja. Súčasťou SNP boli aj vojaci, ktorí boli súčasťou Československej armády,” povedala pre agentúru SITA riaditeľka organizácie Post Bellum Sandra Polovková.

Polovková tiež upozornila na to, že množstvo vojnových hrdinov nežije v dobrých podmienkach, „v aktuálnej situácií na tom nie sú dobre, štát si ich dostatočne nevšíma. Pomohlo by ak by dodatočne finančne ohodnotení v súčastnosti sú dôchodcovia a bohužiaľ tie ich dôchodky nie sú vysoké,“ povedala.

Nezabúdať na históriu

Prezidentka v pondelok v Prezidentskom paláci prijala aj zástupcov občianskeho združenia Post Bellum, ktoré dokumentuje príbehy pamätníkov dôležitých udalostí 20. storočia. Zdôraznila, že je dôležité pomôcť združeniu v činnosti.

„Súčasťou mojej agendy je nezabúdať na históriu, pokiaľ je akákoľvek príležitosť, prísť na pietne a pamätné miesto, či už len symbolicky položiť veniec alebo tam mať príhovor, a hovoriť s mladými ľuďmi o týchto témach. O to sa snažím a budem to aj naďalej robiť,” povedala pre agentúru SITA.