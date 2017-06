Foto: Opitý šofér zdemoloval plynovú aj elektrickú prípojku

BRATISLAVA/SPIŠSKÁ NOVÁ VES 1. júna (WebNoviny.sk) – Opitý 24-ročný vodič Nissanu Primera havaroval v stredu ráno v obci Bystrany v okrese Spišská Nová Ves.

Zdemoloval pri tom plynovú aj elektrickú prípojku. Šofér aj jeho dvaja spolujazdci vyviazli zo zničeného auta iba s ľahkými poraneniami. Nezodpovedný mladý muž už čelí obvineniam z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia.

Ako agentúru SITA informoval košický policajný hovorca Alexander Szabó, vodič neprispôsobil rýchlosť, v bočnom šmyku narazil kolesom do obrubníka, prešiel do protismeru a vrazil do plota a elektrickej a plynovej prípojky. Došlo k úniku plynu a dve domácnosti nemali elektrinu. Auto zostalo prevrátené na boku. Vodičovi policajti namerali 1,04 promile. V prípade dokázania viny mu hrozí až ročný trest.