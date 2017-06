Foto: Otvorili nový diaľničný úsek D3 Svrčinovec – Skalité

SVRČINOVEC 10. júna (WebNoviny.sk) – V sobotu 10. júna o 16:00 otvorili pre vodičov nových 15 kilometrov polovičného profilu diaľnice D3 medzi kysuckou obcou Svrčinovec a štátnou hranicou s Poľskom.

Podľa ministra dopravy Árpáda Érseka ide o jeden z kľúčových úsekov diaľnice D3. „Je to veľmi dôležitý úsek, ako aj ďalšie nasledujúce, pretože tu je tiež doprava neznesiteľná. Dlho to trvalo, ale teraz je to ukončené a treba pokračovať ďalej,“ povedal Érsek počas dopoludňajšej prehliadky diaľnice.

Omeškanie zapríčinili problémy s geológiou

Úsek D3 Svrčinovec – Skalité mal byť pôvodne odovzdaný do užívania vlani v októbri, omeškanie zapríčinili problémy s geológiou a zosuvy.

Výstavba 15,4 kilometra diaľnice v polovičnom profile stála 417 miliónov eur bez DPH. Dvanásť kilometrov medzi Svrčinovcom a Skalitým stálo 330 miliónov eur. Ďalšie tri kilometre medzi Skalitým a štátnou hranicou s Poľskom, ktoré postavili už v roku 2005, no neboli využívané, pretože končili na lúke, stáli ďalších 87 miliónov eur.

„Novootvorená diaľnica je na trase európskeho dopravného koridoru v severojužnom smere. Tranzitná doprava na tomto úseku tvorí približne tretinu celkovej premávky. Nový diaľničný priechod v Skalitom pomôže odľahčiť hraničné priechody Trstená na Orave (s Poľskom) a Svrčinovec (s Českom),“ uviedla hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.

Pri ceste po diaľnici Svrčinovec – Skalité – štátna hranica ušetria osobné automobily v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy, ktorá je o dva kilometre dlhšia, deväť minút času. Súčasťou diaľnice je aj 29 mostov a dva jednorúrové tunely Poľana (dlhý 898 metrov) a Svrčinovec (420 metrov).

Most Valy vo výške 84 metrov nad terénom je najvyšším mostom na Slovensku aj v strednej Európe. Ďalšou raritou mosta je vetrolam, ktorého lamely sú osadené tak, aby cestujúcim umožnili unikátny výhľad do troch štátov – Slovenska, Česka a Poľska.

Dve fázy výstavby

Novootvorený úsek sa začína križovatkou Svrčinovec, ktorá spája cesty I/11 a I/12 s úsekom D3 a končí sa v blízkosti obce Skalité, kde následne prechádza cez poľskú hranicu a pripája sa na rýchlostnú cestu S1. Nadväzujúci úsek na slovenskej strane Čadca, Bukov – Svrčinovec sa stavia a hotový by mal byť koncom roka 2020.

Výstavba 12-kilometrového úseku diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité bola rozdelená na dve fázy. Prvá bola financovaná z Operačného programu Doprava, na druhú prispejú fondy Európskej únie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Úsek D3 Svrčinovec – Skalité postavili štyri stavebné spoločnosti Váhostav – SK, Doprastav, Strabag a Metrostav SK pod spoločnou hlavičkou Združenie D3 Svrčinovec – Skalité.