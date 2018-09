Foto: Pellegrini kontroloval stavbu Národného futbalového štadióna, konečná cena bude asi vyššia

BRATISLAVA 5. septembra (WebNoviny.sk) – Výstavba Národného futbalového štadióna (NFŠ) v Bratislave sa dostáva do svojej záverečnej fázy. Štadión s kapacitou 22 500 miest, spĺňajúci kritériá UEFA 4, je pár mesiacov pred dokončením.

Kolaudácia nového štadióna na Tehelnom poli by sa podľa pôvodného plánu mala uskutočniť už do konca tohto kalendárneho roka, otvárací zápas by diváci mohli sledovať najneskôr začiatkom budúceho roka 2019.

Plnia sa jednotlivé míľniky

Na tribúnach je už osadená podstatná časť sedadiel, dokončuje sa vybavenie arény, ktoré bude zodpovedať najnovším požiadavkám Európskej futbalovej únie (UEFA). Práce prebiehajú na vnútornom vybavení futbalového stánku.

„Po včerajšom kontrolnom dni môžem povedať, že Bratislava bude mať čoskoro jeden z najmodernejších futbalových štadiónov v Európe. Použijú sa najmodernejšie technológie, aké sú k dispozícii. Stavba ide podľa harmonogramu a plnia sa jednotlivé míľniky. Platí dohoda štátu s investorom. Štát prispel na výstavbu 27 miliónmi eur s tým, že pravidelne monitoruje priebeh výstavby a kontroluje, ako sa vyvíja táto investícia. Štadión bude patriť k špičke v rámci Európy, je to jedinečné dielo s vysokou kultúrou a komfortom pre všetkých návštevníkov. Pod štadiónom sú plochy na parkovanie pre viac než 1000 vozidiel na jednom poschodí, čo je tiež unikátne riešenie,“ cituje oficiálna internetová stránka futbalového klubu ŠK Slovan Bratislava slová predsedu vlády SR Petra Pelegriniho.

„Boli by sme radi, ak by sa do konca tohto roka mohol na štadióne uskutočniť prvý futbalový zápas. Kolaudáciu očakávame približne koncom novembra, no samotný zápas si vyžaduje veľa príprav a zabezpečenia. Máme záujem to stihnúť do konca tohto roka, v najhoršom prípade začiatkom toho budúceho,“ vyhlásil zástupca investora NFŠ a prezident ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík.

Vyššia cena by musela ukázať aj kvalitu

Pár mesiacov pred dokončením Národného futbalového štadióna je jasné, že konečná cena bude vyššia. O tom, ako to ovplyvní opciu, ktorú má na kúpu moderného stánku štát, bude vláda SR rokovať s investorom.

„Neviem dnes povedať, o koľko to bude viac. V tomto čase to stále rozoberáme. Možno to bude o sedem, možno o dvanásť miliónov eur. Ja by som bol rád, keby to nebolo viac ako 5 či 6 miliónov,“ uviedol Ivan Kmotrík pre televíziu TA3.

„Budeme o tom tvrdo vyjednávať. Keď budeme vidieť, že prípadné navýšenie ceny je vyvolané takými dôvodmi, že zvyšujeme ešte výraznejšie samotnú kvalitu a špičkovosť infraštruktúry, tak ja som pripravený negociovať s investorom aj prípadné navýšenie ceny,“ reagoval premiér Peter Pellegrini.

V rámci kontrolného dňa sa uskutočnilo aj slávnostné otvorenie nového ihriska s umelou trávou v areáli ZŠ Kalinčiakova. Na ihrisku je položená umelá tráva najnovšej generácie a spĺňa všetky štandardy na tréningy i majstrovské zápasy. Ihrisko vybudoval investor ako podmienenú investíciu štadióna. Zámerom mesta však bolo vybudovať nielen športový komplex.

Futbalový aj kultúrny stánok

„Bude to futbalový, ale aj kultúrny stánok. Ten bude poskytovať príležitosť pre veľkokapacitné kultúrne podujatia, ktoré sme v Bratislave nemohli robiť. To je ďalšie plus,“ skonštatoval pre TA3 primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Výstavbu Národného futbalového štadióna, ktorá oficiálne odštartovala 1. septembra 2016, zabezpečuje spoločnosť Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo (Strabag), s. r. o., dcéra spoločnosti Strabag, s. r. o. Stavebné práce sa zaviazala uskutočniť za 49,81 milóna eur bez dane z pridanej hodnoty (59,77 mil. eur s DPH), a to do 76 týždňov, teda za jeden a pol roka.

Nový futbalový štadión vyrastie v areáli pôvodného štadióna ŠK Slovan Bratislava. Štát sa zaviazal dostavať a odkúpiť nekomerčnú časť štadióna, na výstavbu štadióna poskytne dotáciu 27,2 milióna eur a tá sa odpočíta od výslednej kúpnej ceny.