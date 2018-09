Foto: Pellegrini a Laššáková otvorili expozíciu Múzea holokaustu o fungovaní pracovného tábora

SEREĎ 7. septembra (WebNoviny.sk) – V Múzeu holokaustu v Seredi v piatok za účasti predsedu vlády Petra Pellegriniho a ministerky kultúry Ľubice Laššákovej otvorili ďalšiu expozíciu, ktorá v autentickom prostredí približuje fungovanie pracovného tábora v Seredi v rokoch 1941 – 1945.

V pracovnom tábore boli zriadené nábytkárske, krajčírske, stolárske, betonárske či zámočnícke dielne, v ktorých nútene pracovali väznení Židia pred transportmi do táborov smrti.

Expozície budú pribúdať

Múzeum holokaustu v Seredi otvorili začiatkom roku 2016, odvtedy tu postupne pribúdajú ďalšie expozície. Premiér Pellegrini pripomenul, že dobudovanie tohto múzea sa dostalo aj do programového vyhlásenia vlády. Doteraz bolo do obnovy autentických barakov a zriadenia expozícií investovaných 7,5 milióna eur zo štátneho rozpočtu a európskych prostriedkov.

„My musíme takéto miesta rekonštruovať, my musíme expozície zveľaďovať, my musíme vytvoriť miesto, kde vieme dostať ľudí, mladú generáciu, aby si prišli pozrieť, aké hrôzy museli prežiť ľudia v rokoch 1941 – 1945,“ povedal po prehliadke novej expozície v štvrtom obnovenom baraku Peter Pellegrini. Zároveň varoval pred prekrúcaním histórie a pred zľahčovaním vojnového utrpenia.

„Trápi ma, že mnoho mladých ľudí svoje hrdinstvo prejavuje snahou vysvetľovať udalosti II. svetovej vojny úplne inak a po svojom,“ dodal.

Školám odporúčajú návštevu múzea

Od roku 2016 platí na Slovensku dodatok k štátnym vzdelávacím programom pre stredné školy, ktorý odporúča školám návštevu Múzea holokaustu. Ministerka kultúry Ľubica Laššáková by bola za to, aby sa návšteva tohto múzea dostala do vyučovacieho procesu základných a stredných škôl s vysvetlením, že je lepšie niečo raz vidieť, ako stokrát o holokauste počuť.

Múzeum holokaustu v Seredi vzniklo v autentických priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora a je jediným múzeom holokaustu na Slovensku. Každá expozícia múzea sa venuje špecifickej problematike, prvá približuje „riešenie židovskej otázky na Slovensku“ v rokoch 1938-1945.

Druhá časť expozície je venovaná všetkým zavraždeným Židom zo Slovenska počas holokaustu, zobrazuje hlavné koncentračné a vyhladzovacie tábory, do ktorých boli Židia deportovaní. Ďalšia časť je venovaná tým, ktorí počas vojny Židov zachraňovali a bolo im udelené vyznamenanie Spravodlivý medzi národmi.

K úplnému dokončeniu múzea zostáva dobudovať ešte barak číslo 2, ktorý bude informovať o niekdajších pracovných táboroch aj v iných častiach Slovenska.