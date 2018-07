Foto: Po prívalových dažďoch a zosuvoch pôdy v Japonsku je naďalej nezvestných takmer sto ľudí

TOKIO 8. júla (WebNoviny.sk) – Prívalové dažde a zosuvy pôdy, ktoré v posledných dňoch trápia juh a juhozápad Japonska, si vyžiadali už 76 obetí. V nedeľu ráno o tom informovala japonská vláda. Podľa hovorcu vlády Jošihidea Sugu je ďalších 92 ľudí naďalej nezvestných, pričom väčšina z nich pochádza z prefektúry Hirošima.

Do záchranných prác je zapojených 40 vrtuľníkov a 48-tisíc príslušníkov armády, polície a protipožiarnych a záchranárskych tímov. „Úsilie záchranárov je bitkou s časom. Záchranárske tímy robia absolútne všetko, čo je v ich silách,“ povedal v nedeľu japonský premiér Šinzó Abe. Vláda v súvislosti so záplavami zvolala krízové rokovanie, podobne, ako sa to deje pri ničivých zemetraseniach.

Podľa japonskej verejnoprávnej televízie NHK a tlačovej agentúry Kjódo sú najviac postihnuté prefektúry Okajama, Hirošima a Jamaguči. V mnohých oblastiach záplavy a zosuvy pôdy zablokovali cesty, takže obyvatelia majú problém uposlúchnuť príkazy úradov, ktoré ich vyzývajú na evakuáciu do bezpečnejších oblastí.

V prefektúre Kjóto sa úrady zameriavajú aj na preventívne opatrenia na vodných priehradách, ktoré by sa mohli pri pretrvávajúcej nepriazni počasia pretrhnúť.

Na televíznych záberoch z prefektúry Okajama vidno v obývanej oblasti posúvajúce sa riedke hnedé bahno, ktoré pôsobí ako do hneda zafarbené veľké jazero. Ľudia stoja na strechách svojich domovov a mávajú na vrtuľníky, ktoré sa snažia sa previezť do bezpečia čo najviac ľudí za čo najkratší čas.

Len v prefektúre Okajama vyzvali úrady na evakuáciu do bezpečnejších oblastí 360-tisíc ľudí, v celom Japonsku vydali nariadenia či odporúčania na evakuáciu už pre 4,7 milióna ľudí.