Foto: Pod Strečnom sa zrazili dve autá, pri nehode utrpelo zranenia sedem ľudí (aktualizované)

aktualizované: 3. júna 17:52

ŽILINA 3. júna (WebNoviny.sk) – Dopravná nehoda dvoch osobných áut na ceste pod Strečnom v smere zo Žiliny na Vrútky sa stala v nedeľu o 13:30. Agentúre SITA to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline Jana Balogová.

Pri nehode zasahovali všetky záchranné zložky. Ako Balogová upresnila, zranenia utrpelo sedem ľudí. Jednu z osôb museli hasiči z auta vyslobodzovať. Zranené osoby boli prevezené do nemocnice. Bližšie podrobnosti nehody polícia vyšetruje.

Ako uviedla Balogová, podľa predbežne zistených informácií mala vodička poľského auta Renault Clio jazdiaca v smere od Martina na Žilinu v miernej pravotočivej zákrute z doposiaľ presne nezistených príčin plynulo prejsť do protismeru, kde došlo k čelnej zrážke s oproti idúcim vozidlom Ford Galaxy. „Pri nehode utrpeli zranenia vodička poľského Renaultu a jej spolujazdec. Vo vozidle Ford Galaxy sa viezla päťčlená osádka, všetci boli prevezení so zraneniami do nemocnice. Podľa predbežných informácií by mali byť všetci účastníci dopravnej nehody mimo ohrozenia života. Požitie alkoholických nápojov polícia u vodičky a vodiča nezistila. Na mieste dopravnej nehody zasahovali záchranné zložky,“ upresnila hovorkyňa.