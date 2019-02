Foto: Polícia našla pri prehliadke auta marihuanu, vodič skončil v cele a čelí obvineniam

BRATISLAVA/BREZNO 1. februára (WebNoviny.sk) – Obvineniam z drogového zločinu čelí 29-ročný muž z Levického okresu. Policajti ho v stredu v noci zastavili v Brezne, časť Predné Halny.

Ako agentúru SITA informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová, pri prehliadke VW Passat našli 42,5 gramov marihuany, zo zaisteného množstva by sa dalo pripraviť minimálne 241 dávok. Obvinený muž poputoval do cely, spracovaný bol aj podnet na jeho vzatie do väzby.