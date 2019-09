Foto: Pozostatky Steva našli v lese vo Veľkej Fatre, vraždu si mala objednať manželka Katarína

Národná kriminálna agentúra vyšetruje vraždu nemeckého občana Steva K., ktorá sa stala v decembri 2002. V tejto súvislosti stíha jeho manželku Katarínu a dvoch obvinených mužov.

Na návrh prokurátora ich sudca Okresného súdu v Banskej Bystrici vzal do väzby. Obvinení podali proti tomu sťažnosť, ale odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici im nevyhovel.

Údajne mali nezhody

Podľa dostupných informácií obvinená žena je 41-ročná Slovenka Katarína. V zahraničí sa vydala za nemeckého podnikateľa Steva a spolu prišli na Slovensko. Muža sa údajne chcela zbaviť preto, lebo mali nezhody a chcela sa dostať k jeho peniazom.

Pri usmrtení manžela jej podľa obvinenia pomáhali viacerí muži z Banskej Bystrice a okolia, z ktorých Marek S. a Herbert P. sú tiež vo väzbe. Kostrové pozostatky nemeckého občana, ktorý mal v čase smrti 25 rokov, sa našli v lesnom poraste Veľkej Fatry nad obcou Horný Jelenec v katastri obce Staré Hory.

Najala si ľudí

Obvinená Katarína K. priamo na manžela neútočila. Na jeho usmrtenie si najala ľudí a muža v inkriminovaný deň omámila liekmi. Nechala otvorené dvere, aby najatí muži mohli vojsť do domu. Tí omámeného Steva zbili, zabalili do plachiet a naložili do auta VW Passat, ktoré patrilo Kataríne.

Odviezli ho do lesného porastu pod Donovalmi, kde ho jeden z vražedného komanda pichol nožom. Umierajúceho Steva pozakrývali konármi a nechali v lese. Auto potom prepravili k obci Ostrá Lúka pri Zvolene, kde ho poliali benzínom a zapálili.

Zaplatila tisíce eur

V roku 2003 sa niektorí z najatých vrahov vrátili na miesto, kde Steva nechali a jeho telo premiestnili. Niektoré časti tela sa v máji tohto roku našli v lese nad obcou Horný Jelenec v katastri obce Staré Hory.

Za usmrtenie manžela Katarína zaplatila každému z účastníkov vražedného komanda údajne viac ako päťtisíc eur. Obvineným za vraždu v spolupáchateľstve hrozí trest odňatia slobody na dvanásť až pätnásť rokov, alebo výnimočný trest vo výmere 20 rokov.