Foto: Predstavili finalistky Miss Slovensko 2019. O titul súperia aj športovkyne, vojačka a hasička

BRATISLAVA 31. januára (WebNoviny.sk) – Riaditeľka Miss Slovensko Karolína Chomisteková predstavila vo štvrtok v jednom z bratislavských hotelov finalistky 24. ročníka prestížnej súťaže krásy.

O titul Miss Slovensko 2019 budú tento rok súťažiť Natália Hrušovská z Nitry, Alica Ondrášová z Unína, Patrícia Junasová z Jaslovských Bohuníc, Frederika Kurtulíková z Bratislavy, Barbora Korcová z Rovinky, Tereza Turzová z Púchova, Ivana Gromová z Prievidze, Michaela Budáčová z Prievidze, Ema Meszárosová z Levíc, Michaela Čajková z Klenovca, Melissa Záteková z Banskej Bystrice a Terézia Jakubcová zo Sniny.

Majú skúsenosti aj so zahraničím

Vekový priemer dievčat je okolo 21 rokov, sú medzi nimi aj 18-ročné aj 24-ročné súťažiace. Viaceré z nich sú športovkyne, jedna hasička a ďalšia dokonca vojačka.

„Tento ročník je podľa mňa špecifický práve pestrosťou záľub dievčat, máme tu veľmi športovo zdatné dievčatá, ktoré študujú aj na športových školách, jedna je vojačka, ďalšia profesionálna tenisová hráčka… Je to taký športový ročník, z čoho sa veľmi teším. Absolvovali sme zatiaľ prvé stretnutie a zdá sa, že vytvorili veľmi dobrý kolektív a sú aj dosť vyspelé. Každá z nich je osobnosť a mnohé z nich už majú skúsenosť aj so zahraničím, buď tam v rámci modelingu alebo štúdia žili alebo často cestovali,“ prezradila pre agentúru SITA Chomisteková.

Predstavenia nových finalistiek sa zúčastnila aj ešte kraľujúca Miss Slovensko Dominika Grecová. Sympatická blondínka pomáhala porote zostaviť finálnu dvanástku a všetkým dievčatám, ktoré sa do nej dostali, veľmi drží palce.

Absolvujú niekoľko sústredení

„Dúfam, že to bude minimálne taký dobrý ročník, ako sme boli my a že budú spolu vychádzať tak dobre ako my. My s dievčatami z minuloročnej Miss držíme ako kolektív doteraz, sme fakt taká Miss family, to je na tom celom asi najkrajšie,“ poznamenala Grecová.

Vo februári dievčatá čaká nakrúcanie spotov pre Miss Sympatia, fotenie bilboardov a editoriálov a následne absolvujú niekoľko sústredení.

„Na nich sa budú učiť chôdzu a ďalšie veci pre prezentáciu na finále súťaže. Tentoraz budeme mať sústredenia na Slovensku, chystáme sa na Liptov a rozmýšľame, že by sme šli aj do Tatier. Kedysi sme mali zahraničné sústredenia, tam si tento rok užijeme až spoločnú dovolenku po finále,“ uviedla Chomisteková.