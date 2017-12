Foto: Prezident Kiska na Štedrý deň navštívil horských záchranárov

STARÝ SMOKOVEC 24. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenský prezident Andrej Kiska v nedeľu dopoludnia navštívil pracovníkov Horskej záchrannej služby v Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách. Ako povedal, symbolicky sa tak chcel poďakovať tisícom ľudí na Slovensku, ktorí sú v práci aj v dnešný sviatočný deň a nemôžu byť so svojou rodinou.

„Sú povolania, v ktorých musia ľudia pracovať aj dnes, starajú sa o našu bezpečnosť, zdravie, aby sa svietilo, kúrilo. Ďakujeme im za ich službu, aj za to, že keď my sme doma v pohodlí so svojimi rodinami, oni sa starajú o to, aby sme sa cítili bezpečne a dobre,“ uviedol počas návštevy pre médiá prezident.

Okrem záchranárov spomenul aj lekárov, zdravotné sestry, políciu, pracovníkov elektrární, plynárni, vodárni a podobne.

Štedrý večer býva väčšinou pokojný

V Horskej záchrannej službe pracuje pre oblasť Vysokých Tatier dokopy 24 záchranárov, dnes sú v v práci v stredisku piati, ďalší šiesti sú v pohotovosti na lyžiarskych svahoch. „Je to práca, v ktorej sa vyžaduje 365-dňový režim, vždy to na niekoho vyjde,“ skonštatoval záchranár HZS Miroslav Živčák.

Štedrý večer v službe však býva podľa jeho slov zväčša pokojný, záchranári ho trávia pri kozube, nechýba ani kapustnica. „Ak je však hlásený nejaký zásah, samozrejme, musíme vyraziť do hôr,“ dodal. Náročnejší na zásahy je už tradične podľa jeho slov prvý a druhý sviatok vianočný, rovnako aj Silvester.

Sobotu trávil prezident s rodinou

Prezident sa po návšteve záchranárov vybral do Spišskej Novej Vsi, kde obeduje s rodinami v núdzi. Po návrate domov ho čakajú rodinné povinnosti. „V sobotu som bol zodpovedný spolu s dcérou za zdobenie stromčeka, kapor je už v mlieku, a mojou úlohou ho bude po dnešných oficialitách pripraviť,“ dodal.

Aj sobotu trávil Kiska s rodinou, a to v Starom Smokovci, kde sa boli sánkovať. „Chystáme sa aj lyžovať, uvidíme, čo toto počasie spraví s lyžiarskymi podmienkami. Dcéra ide od začiatku januára na lyžiarsky výcvik, určite musíme trénovať,“ povedal prezident s úsmevom.