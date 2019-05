Foto: Pri Strede nad Bodrogom sa stala hrozivo vyzerajúca nehoda, vodič Škody vrazil do stromu

BRATISLAVA/TREBIŠOV 28. mája (WebNoviny.sk) – Zranený vodič je výsledkom hrozivo vyzerajúcej nehody, ktorá sa stala v pondelok pri Strede nad Bodrogom v okrese Trebišov.

Ako agentúru SITA informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, 63-ročný vodič na Škode Rapid prešiel v zákrute do protismeru a vrazil do stromu. Podľa predbežnej lekárskej správy sa bude liečiť do 42 dní. Presné okolnosti nehody a mieru zavinenia vyšetrujú.