Foto: Protestujúci farmári dorazili do Bratislavy, žiadajú podpis memoranda a stretnutie s Pellegrinim

BRATISLAVA 19. februára (WebNoviny.sk) – Malí a strední farmári, geodeti a lesníci, ktorí sa vydali na protestnú jazdu naprieč Slovenskom na viac ako 100 traktoroch a strojoch, dorazili do Bratislavy na Tyršovo nábrežie, kde si v utorok na obed rozložili hlavný stan.

Podpis spoločného memoranda

V hlavnom meste sa chcú stretnúť s predstaviteľmi vlády a dosiahnuť podpis spoločného memoranda, ktoré by malo okrem iného zahŕňať okamžité začatie pozemkových úprav, ochranu pôdy, lesov, vody, či podporu prírode blízkeho hospodárenia v lesoch.

Memorandum by malo obsahovať aj stropovanie dotácií na konečného užívateľa podľa návrhu EÚ a zavedenie protikorupčných opatrení v poľnohospodárstve a lesníctve. Informoval o tom po príchode do Bratislavy Patrik Magdoško z Iniciatívy poľnohospodárov.

Farmári chcú protestom vyjadriť nesúhlas s nemeniacou sa situáciou v slovenskom agrosektore, kde sú podľa ich vyjadrení utláčaní veľkými agropodnikateľmi a silnou korupciou.

Pellegrini ich pozval na rokovanie vlády

Farmári nebudú stáť v Bratislave na cestách, ale v utorok 19. februára ich ľudia môžu stretnúť na 11 miestach v Bratislave – Primaciálnom námestí, Námestí SNP, Župnom námestí, Hodžovom námestí, pri trhovisku Miletičova, na „pápežskej lúke“ v Petržalke a na ďalších miestach.

Podľa medializovaných informácií premiér Peter Pellegrini pozval zástupcov farmárov v rozumnom počte na stredajšie rokovanie vlády, kde budú môcť prezentovať svoje problémy.

„Boli by sme veľmi radi, ak by sa stretnutie s premiérom Petrom Pellegrinim v stredu uskutočnilo za širokým stolom. Nemáme dôvod neprijať pozvanie premiéra na rokovanie vlády. Požadujeme ale, aby sme boli v adekvátnom zastúpení. Ak budeme mať prijať v stredu nejaký zásadný dokument, budeme na vláde aj od rána do večera. Od rokovania budeme požadovať reálne výsledky,“ povedal v utorok po príchode do Bratislavy Patrik Magdoško.