Foto: Proti Rusom sme chceli triumfovať, vraví strelec dvoch gólov Buček po výhre v Kaufland cupe

BRATISLAVA 9. februára (WebNoviny.sk) – Jedným zo strojcov sobotňajšieho triumfu slovenskej hokejovej reprezentácie nad tímom ruských olympionikov 5:1 bol hráč HK Nitra Samuel Buček. Dvadsaťročný krídelník strelil dva ukážkové góly.

„Parádičky“ nie sú jeho špecialitou

Najprv sa v 11. min preštrikoval cez trojicu ruských hráčov a otvoril skóre, neskôr v 37. min opäť individuálnou akciou zakončenou blafákom zvýšil na priebežných 3:1.

„Pri mojom prvom zásahu som tam videl otvorený priestor, zobral som puk a poslal ho na bránku. Pri druhom som korčuľoval v strednom pásme, súper chcel dávať krížnu prihrávku a zaplo mi v hlave, že tam mám ísť. Hodil mi to rovno na čepeľ, mal som rýchlosť, natlačil som sa pred bránku a znovu som to skúsil pomedzi nohy brankára a opäť to vyšlo,“ hodnotil po zápase Buček.

Rodák z Nitry sa podobným gólom v minulosti prezentoval aj na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov do siete Spojených štátov amerických. Napriek tomu si nemyslí, že by podobné ‚parádičky‘ boli jeho špecialita.

Tréner žiada sebavedomú hru

„Keď cítim, že je možnosť niečo vymyslieť a potiahnuť puk, tak do toho idem. Chce to od nás aj tréner Ramsay, aby sme si s pukom verili a skúšali veci, ktoré by nám za normálnych okolností nenapadli alebo by sme si na ne netrúfli. Treba si veriť a skúšať to. Občas to určite vyjde. Tréner od nás vyžaduje sebavedomú hru a to je cesta,“ povedal bezprostredne po víťazstve Buček.

Na jeho otvárací gól v 11. min odpovedal v úvode druhej časti bekhendovou strelou Kirill Semionov. Slováci však v prostrednej tretine strelili štyri góly a utvorili si pohodlný náskok, ktorý až do konca stretnutia nepustili z rúk.

„Do zápasu sme išli s tým, že chceme triumfovať. Boli sme dobre ‚nabrúsení‘, pretože s Bielorusmi sme triumfovali ledva-ledva a to nás hnevalo. Hneď v úvode sme na súpera vybehli, tlačili sme sa do bránky a aj nám tam niečo spadlo. Keď sme dostali gól, tak sme sa nevzdali, naopak, ďalej sme hrali našu hru, čo vyústilo v naše ďalšie góly,“ vyhlásil.

Triumf nad Rusmi hrajúcimi v KHL

Buček tvrdí, že triumf nad ruským olympijským tímom má rovnakú hodnotu ako nad ich „áčkom“. „Fanúšikovia si možno myslia, že sme hrali proti ‚céčku‘ či ‚déčku‘. To však nie je podstatné, stále to sú kvalitní Rusi, všetci hrajú v KHL. Je to cenné víťazstvo a sme radi, že sme pred vlastnými divákmi zvíťazili takto jednoznačne,“ uviedol mladý útočník.

V hlavnom meste SR sa predstavil po dlhšej odmlke. Účinkovanie na Kaufland Cupe 2019 okorenené celkovým víťazstvom si užíval. „Hralo sa mi super. Bola vynikajúca kulisa. Dosiaľ naposledy som hral v Bratislave, keď som mal 16 či 17 rokov. Vždy sa mi tu hralo dobre. Som rád, že som si to mohol zopakovať a pozitívne je aj to, že sme vyhrali,“ povedal.

Teší ho aj to, že sa v slovenskom národnom tíme presadzuje stále viac mladých hráčov. „Prechod z juniorskej do seniorskej reprezentácie je veľmi náročný. Ide o maličkosti. Starší hráči nás nabádali k tomu, aby sme to vnímali, akoby sme hrali proti seberovným. Vďaka tomu z nás hneď ten stres opadol,“ uzavrel Samuel Buček.