Foto: Robert Fico nebol na slávnostnom sneme Smeru, Pellegrini chce viesť krajinu ďalšie roky

Oslavujeme 20 rokov vzniku strany, ktorá patrí medzi najúspešnejšie politické subjekty na slovenskej politickej scéne. Na sobotňajšej tlačovej konferencii po slávnostnom sneme strany Smer-SD to vyhlásil predseda vlády SR a podpredseda vládnej strany Smer-SD Peter Pellegrini. Konštatoval tiež, že obvinenie Roberta F. z podnecovania rasovej nenávisti stranu podľa jeho názoru nepoškodí.

Pellegrini zdôraznil, že strana štyrikrát vyhrala voľby a verí, že aj budúcoročné nadviažu na sériu týchto úspechov. Hlavnou povinnosťou je podľa neho držať a rozvíjať sociálny štát. „Sme najstabilnejšou politickou stranou v našej krajine a máme šancu na skvelý výsledok aj v ďalších voľbách. Nezakrývame si oči a vieme, že strana Smer bude hlavným terčom politických a mediálnych útokov, ale sme zomknutí a presvedčíme občanov, že politika sociálnej demokracie a stabilný prístup musia zvíťaziť,“ vyhlásil. Smer je podľa jeho slov odborne a personálne pripravený, aby vyhral voľby a aby mohol viesť krajinu ďalšie roky.

Fico sa snemu nemohol zúčastniť

Premiér si nemyslí, že obvinenie Roberta F. z podnecovania rasovej nenávisti stranu nejako poškodí. Priblížil, že išlo o komentovanie rozhodnutia súdu a nepresadzovalo sa v ňom rovnaké stanovisko ako zaujal Milan Mazurek (ĽSNS). Opätovne vyhlásil, že je dôležité, aby definitívne rozhodnutie v tejto veci prijali prokuratúra a polícia. Slovensko podľa predsedu vlády čelí výzvam, ktorým predtým nikdy nečelilo. Spomenul klimatickú krízu či digitálne zmeny.

Pellegrini vo svojom prejave na úvod snemu ospravedlnil predsedu strany Roberta Fica, ktorý sa pre problémy s tlakom nemohol na sneme zúčastniť. Všetci zúčastnení ho podporili potleskom. Ficov stav je podľa jeho slov stabilizovaný a je v opatere zdravotníkov. Slávnostný snem, ktorý sa konal pri príležitosti 20-teho výročia vzniku strany, viedol a predsedal mu podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár. Predseda vlády vo svojom príhovore zdôraznil, že Slovensku ponúka dlhodobý plán a zodpovedné vládnutie. Je pripravený prijať odvážne riešenia. Odmietol akúkoľvek spoluprácu s fašistami, pretože by to podľa neho pošliapalo idey ich strany.

Podľa posledného prieskumu má Smer pod 20 percent

Vyšetrovateľ NAKA obvinil Roberta F. z trestných činov hanobenia národa, rasy a presvedčenia, podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti v súbehu s trestným činom schvaľovania trestného činu.

Podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry AKO, ktorý uskutočnila od 19. do 25. novembra tohto roka na vzorke tisíc respondentov, by Smer-SD volilo 18,4 percenta voličov. Agentúra Focus namerala strane v prieskume od 30. októbra do 6. novembra na vzorke 1 020 respondentov podporu 20 percent.

Politické strany, hnutia a koalície museli podať návrh kandidačnej listiny do parlamentných volieb najneskôr do 1. decembra. Na kandidačnej listine môže byť najviac 150 kandidátov. Po podaní kandidačnej listiny nie je možné dopĺňať kandidačnú listinu o ďalších kandidátov ani meniť ich poradie. Stiahnuť kandidátku, vzdať sa kandidatúry, alebo odvolať kandidáta je možné 48 hodín pred začiatkom volieb, teda 27. februára 2020 do 7:00.

Parlamentné voľby budú v sobotu 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00.