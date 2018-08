Foto: Rozdali MTV Video Music Awards, Aviciho ocenili in memoriam a uctili si aj Arethu Franklin

NEW YORK 21. augusta (WebNoviny.sk) – V newyorskej Radio City Music Hall v noci na utorok vyhlásili víťazov a víťazky MTV Video Music Awards. Dve hlavné ceny za video roka a pre umelkyňu roka získala kubánsko-americká speváčka Camila Cabello, ktorej prvú trofej vyniesol klip k singlu Havana. Po tri ceny získali spevák a rapper Childish Gambino a rapperka Cardi B.

Piesňou roka je Rockstar

Tridsaťštyriročný umelec uspel vďaka skladbe This is America v kategóriách Video s posolstvom, Najlepšia réžia a Najlepšia choreografia. O deväť rokov mladšiu rodáčku z New Yorku zase ocenili ako Najlepšiu novú umelkyňu, za spoluprácu s Jennifer Lopez a DJ-om Khaledom na skladbe Dinero a za skladbu leta, ktorou sa stal jej singel I Like It.

Piesňou roka sta stala Rockstar od Post Malonea a 21 Savagea. Cenu za najlepšie popové video udelili Ariane Grande za skladbu No Tears Left to Cry. V hip-hopovej kategórii ocenili Nicki Minaj so singlom Chun-Li, v rockovej zase kapelu Imagine Dragons s ich počinom Whatever It Takes a v kategórii latino videoklipov cenu vyhrali J Balvin a Willy William so skladbou Mi Gente.

Počas slávnostného večera tiež ocenili dídžeja a producenta Aviciiho in memoriam za jeho spoluprácu so speváčkou Ritou Orou na skladbe Lonely Together, ktorej klip im vyniesol cenu za najlepšie tanečné video.

Jennifer Lopez predviedla viacero piesní

Speváčka Jennifer Lopez si počas ceremoniálu prevzala Michael Jackson Video Vanguard Award za úspechy v oblasti hudby a filmu. Interpretka, ktorá na udeľovaní predviedla viacero svojich piesní, sa počas príhovoru poďakovala svojim dvom deťom – synovi Maximilianovi a dcére Emme – i jej priateľovi hráčovi bejzbalu Alexovi Rodriguezovi. „Môj život je sladší a lepší, keď si v ňom,“ povedala svojmu partnerovi.

Na udeľovaní si pripomenuli nedávno zosnulú speváčku Arethu Franklin. Poctu jej na pódiu prišla vzdať speváčka Madonna. Jej vystúpenie sa však stretlo s kritikou verejnosti po tom, čo viac rečnila o sebe ako o nebohej „Kráľovnej soulu“.

Počas večera okrem Lopez vystúpili napríklad aj Ariana Grande, Shawn Mendes, Travis Scott, Panic! at the Disco, Post Malone s kapelou Aerosmith či rapper Logic so spevákom Ryanom Tedderom. Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky ew.com.