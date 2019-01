Foto: ŠK Slovan Bratislava odohral prvý zápas na novom Tehelnom poli

BRATISLAVA 16. januára (WebNoviny.sk) – Futbalisti Slovana Bratislava neuspeli pri svojom návrate na Tehelné pole a vo vstupnom dueli na novom štadióne, kde sa sťahovali z Pasienkov po dlhých deviatich rokoch. „Belasí“ v stredajšom podvečernom stretnutí v rámci zimnej prípravy na jarnú časť sezóny 2018/2019 prehrali s hráčmi SK Sigma Olomouc 2:3. Líder jesennej časti slovenskej Fortuna ligy síce mal v zápase proti momentálne 14. tímu najvyššej českej súťaže viac z hry, ale z triumfu sa tešil súper.

V drese zverencov trénera Martina Ševelu sa strelecky presadili Moha a Jurij Medveděv, za hostí však postupne skórovali v druhom polčase Václav Jemelka, Jakub Yunis a Tomáš Zahradníček. Všetky góly inkasoval po zmene strán 18-ročný Martin Trnovský, ktorý po polčase v bráne nahradil Michala Šullu.

Išlo o testovací zápas

Išlo o testovací zápas nového moderného štadióna s obmedzenou kapacitou, ktorý okrem domovského Slovana Bratislava bude využívať aj slovenská futbalová reprezentácia a bude mať aj nálepku Národný štadión.

Stredajší duel s Olomoucom bol určený výhradne pre držiteľov permanentných vstupeniek, ktorí sa pri vstupe na štadión preukázali platným „voucherom“ v elektronickej alebo papierovej podobe.

Otvorená bola hlavná tribúna (sektory A), kde mali fanúšikovia k dispozícii voľné sedenie. Zámerom vedenia ŠK Slovan nebolo v stredu veľkolepé otvorenie nového štadióna, skôr snaha otestovať hraciu plochu, osvetlenie, turnikety, interiér, šatne a celkové zázemie.

Súťažný návrat „belasých“

Futbalisti Slovana Bratislava predtým naposledy na Tehelnom poli nastúpili 25. novembra 2009. Vtedy v odvete štvrťfinále Slovenského pohára remizovali s Myjavou 0:0. Ostatný titul z tohto štadióna si vybojovali „belasí“ v sezóne 2008/2009.

Bratislavský Slovan strávil dohromady 3303 dní na susedných Pasienkoch. Počas toho obdobia odohral 198 súťažných zápasov s bilanciou 132 víťazstiev, 41 remíz, 25 prehier a skóre 389:176. Od spomenutého posledného zápasu Slovana na „starom“ Tehelnom poli po stredajšie prvé stretnutie na novom štadióne proti Olomoucu uplynulo 477 týždňov, konkrétne 3339 dní.

Zatiaľ čo súboj proti Sigme 16. januára bol „iba“ prípravný, súťažný návrat „belasých“ na novom Tehelnom poli sa uskutoční v rámci 21. kola najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Fortuna ligy: v nedeľu 3. marca 2019 od 18.00 h nastúpi ŠK Slovan Bratislava v prestížnom dueli dvoch odvekých súperov a rivalov úradujúceho majstra FC Spartak Trnava. Stane sa tak symbolicky pri 100. výročí od založenia klubu (1919) a 50. výročí víťazstva v Pohári víťazov pohárov (1969).

Tehelné pole si pamätá na slávne súboje

Dlhoroční fanúšikovia Slovana považujú Tehelné pole doslova za „posvätné“ miesto. To staré, „zbúrané“, bolo lokalitou, kde klub dosiahol obrovské úspechy. Vychovalo aj futbalistov, ktorí získali v roku 1969 Pohár víťazov pohárov finálovým triumfom nad FC Barcelona ako aj hráčov, ktorí sa tešili v roku 1976 z prvenstva na majstrovstvách Európy v Belehrade.

„Staré“ Tehelné pole si pamätá na slávne súboje s Trnavou, ale aj s pražskými rivalmi Spartou i Slaviou. Na reprezentačnej úrovni treba spomenúť predovšetkým dátum 23. júna 1968, keď vtedajšie Československo pred 60 000 divákmi zdolalo Brazíliu 3:2 hetrikom Jozefa Adamca, ktorí je od 24. decembra 2018 už vo futbalovom nebi.

Štadión je ako náš domov

„Tehelné pole symbolizuje pre každého fanúšika niečo iné. Starší fanúšikovia tam chodili dlhé desiatky rokov a zažili tam federálne aj slovenské tituly. Tí mladší si zasa spomínajú na rok 2009, na skvelé zápasy a nezabudnuteľnú atmosféru,“ skonštatoval nedávno viceprezident ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík ml. a pokračoval: „Jedno máme všetci spoločné – vnímame tento štadión ako náš domov. Nesmierne sa teším, že sa vraciame na Tehelné pole a verím, že rovnako sa tešia aj naši fanúšikovia.“

V piatok 14. decembra 2018 klub spustil prvú vlnu predaja permanentných vstupeniek na jarnú časť, určenú pre doterajších držiteľov permanentiek. „Som šťastný, že predaj permanentiek na nové Tehelné pole sa nám podaril dať ešte pred Vianocami a verím, že mnohí mali pekné belasé Vianoce. Som presvedčený o tom, že každého slovanistu potešila práve permanentka na Tehelné pole po dlhých deviatich rokoch,“ doplnil.

Slávnostné otvorenie výstavby

Búracie práce na starom štadióne Tehelné pole sa začali 10. júla 2013, práve vtedy sa do jeho múrov zahryzli bagre. Pôvodne sa predpokladalo, že nový štadión bude hotový v roku 2016. Termín úplného dokončenia sa však posúval, napokon sa tak stane v roku 2019.

Slávnostné otvorenie výstavby Národného futbalového štadióna sa uskutočnilo 1. septembra 2016, na Tehelnom poli sa začali realizovať prvé projektové práce ako geologický prieskum, hydrogeologický prieskum a radónový prieskum.

Uskutočnili sa aj ďalšie práce spojené s prípravou pozemku na výstavbu štadióna. Nasledovali prehlbovacie práce, ktoré znížili základný povrch ešte o štyridsať centimetrov. Na Tehelné pole potom nastúpili ťažké stavebné mechanizmy, na mieste budúceho štadióna sa uskutočnili aj pilotné vrty, siahajúce do hĺbky šestnástich metrov. Tie boli základom pre položenie samotnej stavby.

V areáli pôvodného štadióna

Výstavbu Národného futbalového štadióna (NFŠ), ktorá oficiálne odštartovala 1. septembra 2016, sa spoločnosť Strabag zaviazala uskutočniť za 49,81 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (59,77 mil. eur s DPH), a to do 76 týždňov, teda za jeden a pol roka.

Nový futbalový štadión vyrástol v areáli pôvodného štadióna ŠK Slovan Bratislava. Štát sa zaviazal dostavať a odkúpiť nekomerčnú časť štadióna, na výstavbu poskytnúť dotáciu 27,2 milióna eur a túto cifru odpočítať od výslednej kúpnej ceny.

Unikátne riešenia stavby

Nastal však určitý časový posun. Začiatkom vlaňajšieho septembra sa výstavba NFŠ v Bratislave dostala do svojej záverečnej fázy. Štadión s kapacitou 22 500 miest, spĺňajúci kritériá UEFA 4 pre infraštruktúru štadiónov, bol pár mesiacov pred dokončením.

Na tribúnach v tom čase už osadili podstatnú časť sedadiel, dokončievalo sa vybavenie arény, ktoré zodpovedá najnovším požiadavkám Európskej futbalovej únie (UEFA). Práce v tom čase prebiehali na vnútornom vybavení futbalového stánku.

„Po kontrolnom dni môžem povedať, že Bratislava bude mať čoskoro jeden z najmodernejších futbalových štadiónov v Európe. Použijú sa najmodernejšie technológie, aké sú k dispozícii. Stavba ide podľa harmonogramu a plnia sa jednotlivé míľniky. Platí dohoda štátu s investorom. Štát prispel na výstavbu 27 miliónmi eur s tým, že pravidelne monitoruje priebeh výstavby a kontroluje, ako sa vyvíja táto investícia. Štadión bude patriť k špičke v rámci Európy, je to jedinečné dielo s vysokou kultúrou a komfortom pre všetkých návštevníkov. Pod štadiónom sú plochy na parkovanie pre viac než 1000 vozidiel na jednom poschodí, čo je tiež unikátne riešenie,“ hovoril v úvode septembra 2018 predseda vlády SR Petra Pelegriniho.

Budeme o tom tvrdo vyjednávať

Pár mesiacov pred dokončením Národného futbalového štadióna (NFŠ) bolo jasné, že konečná cena bude vyššia. O tom, ako to ovplyvní opciu, ktorú má na kúpu moderného stánku štát, vláda SR rokovala s investorom.

„Dnes neviem povedať, o koľko to bude viac. V tomto čase to stále rozoberáme. Možno to bude o sedem, možno o dvanásť miliónov eur. Ja by som bol rád, keby to nebolo viac ako 5 či 6 miliónov,“ uviedol prezident, predseda predstavenstva ŠK Slovan Bratislava a hlavný investor Ivan Kmotrík.

„Budeme o tom tvrdo vyjednávať. Keď budeme vidieť, že prípadné navýšenie ceny je vyvolané takými dôvodmi, že zvyšujeme ešte výraznejšie samotnú kvalitu a špičkovosť infraštruktúry, tak ja som pripravený negociovať s investorom aj prípadné navýšenie ceny,“ reagoval vtedy premiér Pellegrini.

Štadión spĺňa najvyššie kritéria UEFA

V decembri 2018 pri kontrolnom dni na novom Národnom futbalovom štadióne v Bratislave kompetentní referovali, že Tehelné pole je pripravené na to, aby sa v jarnej časti najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Fortuna ligy stalo domovským stánkom hráčov ŠK Slovan Bratislava a privítalo aj futbalistov národného tímu.

Národný futbalový štadión spĺňa najvyššie kritéria Európskej futbalovej únie (UEFA) a patrí do kategórie 4, ktorá umožňuje organizovanie najvýznamnejších podujatí.

„UEFA nemala výraznejšie pripomienky k štadiónu, ale museli sme riešiť zlepšenie osvetlenia, čo bola väčšia položka. Ďalej sme vylepšovali ešte podmienky pre novinárov. Z nového štadióna však boli nadšení a prisľúbili, že by sa tu v priebehu najbližších rokov mohol uskutočniť Európsky superpohár,“ vyjadril sa pred mesiacom Ivan Kmotrík a doplnil: „Pôvodne sme podpísali zmluvu na 75,2 milióna eur, ale podľa mojich informácií od hlavného dodávateľa sa náklady na stavbu navýšili z objektívnych dôvodov. Počas dvoch či troch rokov stúpli ceny betónu aj železa a navyše sme museli riešiť niektoré dodatky, ktoré si vyžiadala UEFA. Rovnako sa zvýšili aj platy stavebných pracovníkov.“