Foto: Sobotu na festivale Pohoda spríjemnil legendárny hudobník Rodriguez, vystúpila aj speváčka LP

TRENČÍN 8. júla (WebNoviny.sk) – Záverečný večer 22. ročníka multižánrového festivalu Pohoda patril americkému hudobníkovi Rodriguezovi a jeho krajanke LP.

Sedemdesiatpäťročný rodák z Detroitu sa rozlúčil so slnkom z hlavného pódia krátko po 21:00. Predtým sa stihol stretnúť s novinármi na tlačovej konferencii, kde prezradil, že by rád nahral ďalší album. Objasnil, že o Pohode nikdy predtým nepočul, no veľmi si váži pozvanie na festival.

Vtipkoval s publikom

Legendárneho muzikanta čakalo pod stageom množstvo fanúšikov a fanúšičiek, ktorí skandovali jeho meno. Rodriguez odštartoval svoj set coververziou hitu Light My Fire od The Doors.

Počas koncertu väčšinou sedel, vystriedal dva klobúky i dvoje okuliare a postupne zo seba vyzliekol elegantné sako i košeľu a ponechal si tmavú vestu. S publikom vtipkoval a predstavil tiež piesne ako napríklad I Wonder, Sugar Man, This Is Not a Song, It’s an Outburst: Or, the Establishment Blues či Forget it.

Poslednou menovanou sa rozlúčil s publikom, ktorému sa poďakoval za podporu. „Zázraky sa dejú,“ vyhlásil z Urpiner stageu bezprostredne po koncerte riaditeľ podujatia Michal Kaščák a na pódium následne pozval časť organizačného tímu Pohody.

LP predstavila nové skladby

Spomínaná 37-ročná LP, vlastným menom Laura Pergolizzi, sa predstavila vo výbornej forme. Počas celého koncertu komunikovala s fanúšikmi, pobehovala po stagei, na ktorom vôbec nešetrila svoje hlasivky.

Newyorčanka Pohode dokázala, že je skutočne excelentná speváčka a predstavila aj nové skladby Dreamer či Girls Go wild. Po polnoci sa rozlúčila svojím najväčším hitom Lost on You, ktorý si s ňou zaspievalo aj publikum.

Nočnou Pohodou sa ozývali aj sláčiky, keď na Mazagrande stagei predstavila v komornom prevedení svoje skladby Jana Kirschner a v rovnakom čase vystúpil na Budiš stagei Kronos Quartet z USA.

Štvorica okrem iného vo svetovej premiére zahrala skladbu Mira Tótha Kvarteto siahajúcich chápadiel, ktorú venovali pamiatke Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Vystúpili Little Dragon či La Femme

Z Ameriky prišla aj kapela Calexico, ktorá vo svojej tvorbe kombinuje folk, country či indierock. Tie namiešali aj v piesňach ako Crystal Frontier či Music Box, ktoré dokonale ladili s poslednými lúčmi slnka na Orange stagei.

V sobotu sa predstavili napríklad aj Everything Everything, Little Dragon, Charlie Winston, This Is The Kit, La Femme, GusGus, Jimmy Pé, The Wilderness, Katarzia s Jonatánom Pastirčákom alebo po druhý raz aj spevák a šoumen Donny Bénet, ktorý vystúpil aj v piatok večer v Európa stagei. Teraz však nahradil nemeckú kapelu Bukahara, ktorá neprišla pre zranenie speváka.

Pokojnú atmosféru Pohody pomáhajú vytvárať aj samotní návštevníci a návštevníčky, ktorí sa stretávali pri klavíroch rozmiestnených v areáli alebo len tak v skupinkách, kde si spievali rôzne piesne či využívali množstvo sprievodných aktivít.