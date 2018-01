Foto: Šofér s autom plným kradnutých psov nafúkal takmer päť promile

BRATISLAVA/LEVOČA 23. januára (WebNoviny.sk) – Vodiča s takmer päť promile a autom plným kradnutých psov chytili policajti v Levočskom okrese. Šofér ani nevlastní vodičský preukaz a mal aj zakázané šoférovať. Kuriózny prípad riešili policajti v nedeľu večer.

Dvadsaťpäťročný šofér spolu s ďalšími dvoma komplicmi vo veku 17 a 28 rokov z Kaľavy zavítali v nedeľu večer do chovateľskej stanice na bývalom družstve v Doľanoch, v časti Roškovce. Do Octavie si naložili sedem nemeckých ovčiakov od 9 do 15 mesiacov.

Ako agentúru SITA informoval prešovský policajný hovorca Daniel Džobanik, podozrivo pomaly idúce auto si všimla policajná hliadka v obci Klčov. Vozidlo zastavili a objavili ukradnutých psov. Šofér bez vodičáku, ktorý mal navyše do konca budúceho roka zakázané sadnúť si za volant, nafúkal pri prvej dychovej skúške takmer 4,9 promile alkoholu.

Všetkých troch obvinili z krádeže, vodič má navyše na krku aj obvinenie z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a marenia výkonu úradného rozhodnutia. Po zadokumentovaní skončil v cele a v jeho prípade bol aj podaný návrh na podanie obžaloby a zároveň aj návrh na vzatie do väzby. Zvyšní dvaja obvinení sú stíhaní na slobode.