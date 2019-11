Foto: Šoféra BMW, ktorý unikol po policajnej streľbe, ešte nenašli

Policajti ešte nenašli šoféra, ktorý ušiel po pondelkovej streľbe v Malom Cetíne v Nitrianskom okrese. Hľadajú aj prípadných svedkov incidentu a pomohli by im aj kamerové záznamy z vozidiel. Informáciu o nebezpečne jazdiacom šoférovi BMW medzi Janíkovcami a Čechyncami prijali na tiesňovej linke v pondelok asi o 14:30.

Ako informovala nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti, policajti sa snažili vodiča BMW s bratislavskými značkami zastaviť, no ten na žiadne výzvy nereagoval a nebezpečne kľučkoval medzi inými vozidlami. V Malom Cetíne odbočil do vedľajšej ulice vedúcej k rieke Nitra.

Policajti na prázdnej ulici vystrelili na prenasledované vozidlo štyri výstrely. Šofér však naďalej pokračoval v bezohľadnej a agresívnej jazde. Nakoniec auto zastavil pri rieke a zmizol. Pátralo po ňom viacero policajných hliadok, no neúspešne.

Ako uviedla polícia, na zistenie presných okolností tohto prípadu je potrebné zabezpečiť aj kamerové záznamy z obecných kamier a prípadne aj záznamy z vozidiel, ktoré boli v tom čase na ceste medzi Janíkovcami a Malým Cetínom, alebo priamo v obciach.

Akékoľvek informácie o tomto incidente i vodičovi je možné poskytnúť na ktoromkoľvek policajnom oddelení a na linke 158. Prípad vyšetrujú ako prečin neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla. Pri prenasledovaní vozidla nebol nikto zranený.

