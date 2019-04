Foto: Stará Ľubovňa spustila výstavbu juhovýchodného obchvatu, mesto si vzalo státisícový úver

STARÁ ĽUBOVŇA 1. apríla (WebNoviny.sk) – Poklepaním základného kameňa v pondelok v Starej Ľubovni začali s výstavbou juhovýchodného obchvatu mesta. Investícia za 2,35 milióna eur má odľahčiť dopravné zaťaženie v centre mesta a zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Cesta 3. triedy

V Starej Ľubovni vybudujú novú komunikáciu s dĺžkou necelých 920 metrov, ktorá bude spájať dve cesty III. triedy. „Touto stavbou sa vylúči doprava z centra mesta. Prepojíme cestu, ktorá sa priamo odpája z cesty I/68 do centra Starej Ľubovne s cestou na obce Jakubany a Kolačkov. Ide o obce, ktoré sú svojou zastavanosťou významné a veľa cestujúcej verejnosti sa presúva po tejto ceste. Takto sa dostanú skôr na cestu I/68, teda na tranzitnú cestu do Prešova,“ vysvetlil Marcel Horváth, poverený vedením Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

Ako dodal, nová cesta má parametre cesty 3. triedy. „Šírka jazdného pruhu je 3,25 metra. Máme na trase jeden most s dĺžkou premostenia 24 metrov s prefabrikovaných nosníkov, ktorý bude vystavaný ako prvý, aby všetky technológie pre výstavbu mohli cez tento most prechádzať,“ dodal Horváth. Termín ukončenia a odovzdania stavby do užívania je naplánovaný na september tohto roka.

Pozemky za jedno euro

Podľa projektovej dokumentácie stavebné práce pozostávajú zo 16 objektov vrátane výstavby mosta cez potok Jakubianka, verejného osvetlenia, oporných múrov, oplotenia či rekonštrukcie existujúcich inžinierskych sietí.

„Je to cesta tretej triedy, avšak pre obyvateľov nášho mesta, ale aj okolitých obcí Kolačkov, Jakubany, Nová Ľubovňa je to akoby nová diaľnica,“ povedal primátor mesta Stará Ľubovňa Ľuboš Tomko.

Ako dodal, mesto stavbou završuje vyše 20-ročné úsilie o výstavbu juhovýchodného obchvatu. Plány dlho brzdili výkupy pozemkov i finančná náročnosť zámeru.

Reálnejšiu podobu nadobudol obchvat až koncom roka 2015 po úspešnom majetkoprávnom vyrovnaní pozemkov, ktoré mesto predalo PSK za jedno euro. „Zmluva bola koncipovaná tak, že bola do siedmich rokov povinnosť postaviť tento obchvat,“ pripomenul Tomko.

Eurofondy nezískali

Vstup krajskej samosprávy do procesu výstavby mal pritom pomôcť získaniu peňazí z európskych zdrojov, čo sa ale nepodarilo. Preto sa samosprávy dohodli na združení finančných prostriedkov. Mesto poskytlo jeden milión eur, Prešovský samosprávny kraj prispel sumou 1,35 milióna eur.

„Je to spôsob financovania, ktorým môžeme deklarovať jasnú a zreteľnú vzájomnú spoluprácu. Verím, že nebudú žiadne prieťahy, práce budú pokračovať ako majú a 2,35 milióna eur bude stačiť na to, aby práce boli včas ukončené,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

„Aj pre PSK ide o novú investíciu, keďže za tých 20 rokov sa stále sústredili iba na údržbu. Ani pre mesto to nie je samozrejmosť, na tento účel sme si zobrali úver vo výške 700-tisíc eur. Túto investíciu vnímame ako kľúčovú,“ dodal primátor mesta.

Stará Ľubovňa chce na výstavbu ochvatu nadviazať aj spustením výstavby na Vansovej ulici. „Je to ulica, ktorá prepája Okružnú ulicu s Levočskou ulicou a ľudí z najväčšieho Sídliska Západ ňou chceme naviesť na tento obchvat, aby sme mali tú pravú pridanú hodnotu,“ zdôraznil Tomko.

Začiatok prác na Vansovej podľa neho bude závisieť od financií a majetkovoprávneho usporiadania pozemkov. Snahou je začať ešte v tomto, prípadne budúcom roku.