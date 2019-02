Foto: Strana SaS predstavila kandidátov do eurovolieb, Sulík reagoval aj na svoje rozhodnutie

BRATISLAVA 24. februára (WebNoviny.sk) – Opozičná strana Sloboda a Solidarita postaví do čela kandidátky k blížiacim sa voľbám do Európskeho parlamentu troch poslancov Národnej rady SR. Uviedli to jej predstavitelia na nedeľnom brífingu.

Z Bruselu sa dá riadiť strana

Jednotkou bude Eugen Jurzyca, na druhom mieste sa bude uchádzať o dôveru občanov Alojz Baránik a z tretieho miesta bude kandidovať Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Predseda strany Richard Sulík tiež povedal, že svoje rozhodnutie nekandidovať nezmenil, hoci to bola lákavá predstava. Podľa jeho slov sú kandidáti liberálov špičkovými odborníkmi, ktorí prešli dôkladným výberom v rámci strany.

„Z Bruselu sa dá riadiť strana, ale nedajú sa vyhrať voľby. Musíme chodiť za občanmi a vysvetľovať im, že sa dá u lekára čakať menej, že prieťahy v súdnych konaniach nie sú normálne, že školstvo môže fungovať aj lepšie. Naša kandidátka je zložená z kvalitných ľudí, ktorí prešli dôkladným sitom,“ povedal Sulík. Strana celkovo postaví 14 kandidátov, teda najvyšší možný počet. Eurovoľby budú na Slovensku 25. mája tohto roka.

Neistota súvisiaca s brexitom

Podľa liberálov je potrebná istá reforma Európskej únie. Tiež dodali, že európske zoskupenie je dobrým projektom, ktorý môže byť ešte lepším. Strana okrem spomenutých troch poslancov nominuje aj poslankyňu Natáliu Blahovú, Miroslava Žiaka, Jána Rudolfa, Karola Idesa, Lenku Jakubčovú, Michala Kozubíka, Karola Galeka, Branislava Bukviara, Martinu Lopatkovú, Igora Prieložného a Tomáša Popoviča.

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú na Slovensku konať v sobotu 25. mája. Politické strany teraz mali možnosť do 24. februára podať kandidačné listiny s kandidátmi na poslancov Európskeho parlamentu, ktorých právoplatnosť preverí Štátna komisia.

Tohtoročné eurovoľby sprevádza neistota súvisiaca s brexitom. Ak by Spojené kráľovstvo nestihlo odísť k 29. marcu, Briti by mali nárok zvoliť si svojich poslancov Európskeho parlamentu. V tom prípade by Slovensko malo 13 poslancov. Ak sa Británii podarí odísť, Slovensko získa v 705-člennom pléne o jednu stoličku viac.