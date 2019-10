Foto: Stratené dielo z 13. storočia vydražili za rekordnú sumu, maľba roky visela v kuchyni

Maľbu z 13. storočia, ktorá roky visela v kuchyni postaršej Francúzky, vydražili za rekordných 24 miliónov eur. Obraz Krista, ktorému sa vysmievajú, od talianskeho maliara Cimabueho si na dražbe v aukčnom dome Acteon kúpil nemenovaný kupec od mesta Chantilly. Podľa Dominiqua Le Coenta z Acteonu je to svetový rekord v prípade predaja diela spred roku 1500 na aukcii. „Je to obraz, ktorý je unikátny, ohromný a veľkolepý. Cimabue bol otcom renesancie. Ale táto dražba prekonala všetky naše sny,“ skonštatoval pre agentúru The Associated Press Le Coent.

Cimabueho stratené dielo

Obraz s veľkosťou 24 krát 20 centimetrov mala vo svojom dome istá žena z Compiegne, ktorá si myslela, že je to stará náboženská ikona. V júni si ho všimol dražobník, ktorý jej odporučil, aby si ho dala oceniť. Vtedy vyšlo najavo, že je to Cimabueho stratené dielo.

Zo ženy sa tak stala multimilionárka, keďže väčšina predajnej sumy podľa aukčného domu poputuje jej. Odhadovaná cena obrazu bola pritom štyri až šesť miliónov eur. Le Coent uviedol, že odborníci neodhadli cenu správne preto, lebo to bolo po prvý raz, čo bol Cimabue v dražbe. „Nikdy sa nedražil Cimabueho obraz, takže neexistovala žiadna predošlá zmienka o tom, koľko by mohol vyniesť,“ vysvetlil.

Časti vystavujú v Londýne a New Yorku

Zosmiešnenie Krista je podľa všetkého súčasťou polyptychu (väčšieho diela rozdeleného na niekoľko panelov) z roku 1280, ktorý zobrazuje umučenie Krista a jeho ukrižovanie. Ďalšie dve časti diela vystavujú Národná galéria v Londýne a múzeum umenia The Frick Collection v New Yorku.

Cimabue, ktorý je známy aj ako Cenni di Pepo, sa pri svojej tvorbe v značnej miere inšpiroval byzantským umením, pričom diela tvoril napríklad na panely z topoľového dreva a pozadie maľoval nazlato.