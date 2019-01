Foto: Svet pozoroval posledné úplné zatmenie Mesiaca v tomto desaťročí

BRATISLAVA 21. januára (WebNoviny.sk) – V pondelok 21. januára, v skorých raných hodinách, sa odohral jeden z najkrajších astronomických úkazov – úplné zatmenie Mesiaca. Vidieť sme ho mohli takmer v celom priebehu, okrem konca čiastočného zatmenia, ktoré nastalo už počas dňa pod obzorom.

Bolo to posledné zatmenie tohto desaťročia, najbližšie bude len čiastočné 16. júla a v úplnom zatmení uvidíme Mesiac až 7. septembra 2025.

Ročne nastanú najviac tri zatmenia

Stmavnutie ľavej (východnej) časti Mesiaca sa dalo pozorovať asi polhodinu po začiatku polotieňového zatmenia už okolo štvrtej hodiny. S pribúdajúcou fázou čiastočného zatmenia obloha tmavla a mohli sme vidieť čoraz viac hviezd.

Ako agentúru SITA informoval Pavol Rapavý zo Slovenského zväzu astronómov, zatmenie Mesiaca vzniká pri prechode nášho vesmírneho spolupútnika zemským tieňom, keď je na opačnej strane oblohy ako Slnko. Malo by teda nastať pri každom splne, no ročne však môžu nastať najviac tri zatmenia.

Sfarbenie Mesiaca sa môže meniť

„Ak by Zem nemala atmosféru, jej tieň by siahal do vzdialenosti asi 1,4 milióna kilometrov a v strednej vzdialenosti Mesiaca by mal priemer vyše 9 000 kilometrov. To je takmer trojnásobok priemeru Mesiaca, a tak počas zatmenia by naň nemalo dopadať žiadne svetlo. Slnečné lúče sa však v zemskej atmosfére lámu, rozkladajú a rozptyľujú. Najviac sa láme dlhovlnná (červená) časť spektra, ktorá dopadá na mesačný povrch a dodáva mu nádherné červenkasté sfarbenie. Vzhľad zatmenia je závislý od momentálneho stavu atmosféry, ktorý ovplyvňuje viacero faktorov. Preto sa sfarbenie Mesiaca pri jednotlivých zatmeniach mení od jasnej oranžovej, cez tehlovočervenú až po tmavú hnedú,“ podotkol Rapavý.

Tento astronomický úkaz možno sledovať triédrom či malým ďalekohľadom. Neveľká výška zatmenia nad obzorom môže byť inšpiráciou aj pre invenčných fotografov, ktorí môžu získať úspešné fotky až do západu Mesiaca. Ak je Mesiac nielen v splne, ale súčasne aj v prízemí, nastáva „superspln“.