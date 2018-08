Foto: AS Trenčín šokoval slávny Feyenoord, ale Šemrinec s Monizom pred odvetou krotia optimizmus

ŽILINA 10. augusta (WebNoviny.sk) – Futbalisti AS Trenčín zvládli úvodný zápas 3. predkola Európskej ligy 2018/2019 proti Feyenoordu Rotterdam nad očakávania.

Pätnásťnásobného holandského majstra zdolali na žilinskom umelom trávniku v takmer tridsaťstupňovej horúčave 4:0 a pred budúcotýždňovou odvetou na štadióne De Kuip (16. augusta o 20.30 h SELČ) majú výbornú východiskovú pozíciu.

Ústrednou postavou štvrtkového duelu bol chorvátsky útočník v službách Trenčína Antonio Mance, ktorý strelil hetrik. Dvakrát skóroval v prvom dejstve a jeden presný zásah pridal po zmene strán. Do „čierneho“ okrem neho namieril aj Nigérijčan Philip Azango.

„Bol to jeden z najlepších zápasov, aké som kedy zažil. Dosiahol som hetrik, ale nie je to iba o mne. Podstatný bol výkon celého tímu. Myslím si, že situácia ani nemôže byť lepšia. Musíme si udržať hlavy hore a pokračovať v rovnakom nasadení aj v Rotterdame,“ povedal 23-ročný rodák z Rijeky, ktorý dosiahol v piatich dueloch tohtoročných predkôl Európskej ligy už päť gólov.

Kritika trénera van Bronckhorsta

Papierové prognózy pred zápasom hovorili v prospech štvrtého tímu minulej sezóny Eredivisie a účastníka skupinovej fázy uplynulej edície Ligy majstrov, ale Feyenoord pricestoval do Žiliny bez viacerých opôr a doplatil na profesorský futbal bez väčšieho nasadenia, čo skritizoval aj tréner hostí Giovanni van Bronckhorst.

Vicemajster sveta z roku 2010 na pozápasovej tlačovej konferencii svojim zverencom vyčítal, že pristúpili k stretnutiu tak, ako keby nešlo o súťažný zápas.

Naopak, Trenčínu nechýbala motivácia ukázať sa proti slávnemu klubu z „krajiny tulipánov“. Odmenou pre futbalistov spod Čákovho hradu bol konečný výsledok 4:0.

„Odohrali sme veľmi dobrý zápas. Mali sme skvelý štart a bojovali sme v každom jednom súboji, čo je dôležité proti súperom ako je Feyenoord. Verím, že ak podáme rovnaký výkon aj o týždeň, postúpime ďalej,“ vyjadril sa stredopoliar a kapitán AS Aschraf El Mahdioui, pre ktorého, rovnako ako pre ďalších Holanďanov v kádri slovenského tímu, to bol špeciálny duel.

Trenčín hral play-off Európskej ligy iba raz

„Pre nás holandských hráčov je to fantastické. Veľa sme sa o tom rozprávali a pred žrebom sme tajne dúfali, že by sme mohli dostať Feyenoord. Je to pre nás jedinečný zápas, navyše v tomto prípade, keď sme vyhrali 4:0. Nedá sa to nazvať ako splnený sen, no som hrdý, že sme stretnutie takto zvládli,“ dodal amsterdamský rodák, ktorému robia v Trenčíne spoločnosť krajania Joey Sleegers, Philippe van Arnhem, Desley Ubbink a tréner Ricardo Moniz. Majiteľom klubu je bývalý reprezentant „Oranjes“ Tschen La Ling.

Futbalisti AS majú na dosah postup do play-off Európskej ligy, kde hrali v klubovej histórii iba raz. V sezóne 2016/17 stroskotali na rakúskom Rapide Viedeň. Vtedy prehrali na žilinskej pôde rozdielom triedy 0:4 a v odvete nedokázali zmazať veľké manko. Teraz sú v opačnej situácii, keďže výsledok z domácej pôdy musia potvrdiť u súpera.

„Myslím si, že to stále môžeme stratiť. V ročníku 2014/15 sme niečo podobné zažili proti Vojvodine Nový Sad, s ktorou sme doma takisto vyhrali 4:0, ale vonku sme prehrávali 0:3 a boli sme z toho vyplašení. Teraz nás navyše čaká búrlivé prostredie v Holandsku. Je to vynikajúci výsledok do odvety, naše percentuálne šance na postup sú teraz vysoké, ale stále musíme byť obozretní,“ varoval brankár Igor Šemrinec.

Moniz hovorí o náročnej odvete v Rotterdame

Rovnako obozretný je trenčiansky tréner Moniz, ktorý si uvedomuje, že jeho mužstvo čaká v Holandsku náročná odveta aj napriek výsledku z prvého duelu.

„Ešte nie sme v play-off Európskej ligy. Ak by sme možno v závere pridali piaty gól, už by sme sa mohli tešiť z postupu. Stále však nie je rozhodnuté. Musíme teraz hráčov opäť stiahnuť trochu na zem, potrebujeme sa sústrediť aj na ligový zápas, takže zatiaľ nie je dôvod oslavovať,“ odpovedal novinárom 54-ročný rodák z Rotterdamu.

Odveta 3. predkola Európskej ligy medzi Trenčínom a Feyenoordom je na programe 16. augusta o 20.30 h SELČ na štadióne De Kuip v Rotterdame. Úspešnejší tím z tohto dvojzápasu natrafí v play-off o postup do skupinovej fázy druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaže na lepšieho z dvojice Sturm Graz – AEK Larnaka.

V prvom súboji na rakúskej pôde vyhral cyperský klub 2:0. Ešte pred povinnosťami v pohárovej Európe čakajú oba tímy nedeľňajšie ligové duely. Hráči AS nastúpia v Žiline a Feyenoord sa predstaví v prvom kole nového ročníka Eredivisie taktiež u súpera, keď vycestuje na ihrisko De Graafschapu.