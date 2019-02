Foto: Udeľovanie Brit Awards ovládol aj Calvin Harris, Beyoncé a Jay-Z zaujali ďakovným videom

BRATISLAVA 21. februára (WebNoviny.sk) – Tohtoročné udeľovanie BRIT Awards ovládli kapela The 1975 a dídžej a producent Calvin Harris. Štvorčlenná formácia z Manchestru vyhrala v kategórii Britská kapela a trofej jej tiež vyniesla štúdiovka A Brief Inquiry Into Online Relationships (2018), ktorá sa stala Britským albumom roka.

Niektorí diváci a diváčky sa však o víťazstve kapely dozvedeli ešte pred ceremoniálom, a to z televíznej reklamy, v ktorej už ich výhry spomenuli. Zatiaľ nie je známe či The 1975 o víťazstve vedeli vopred, počas slávnostného večera sa o tom nevyjadrili.

Harris, ktorého na prestížnu hudobnú cenu nominovali počas kariéry 16-krát, získal svoje prvé dve BRIT Awards. Ocenili ho ako britského producenta roka a spolu so speváčkou Duou Lipou získali cenu aj za singel One Kiss.

Ocenenie získali aj Beyoncé a Jay-Z

Za najlepšieho britského interpreta vyhlásili Georgea Ezru, najlepšou britskou interpretkou sa zase stala Jorja Smith. Cenu za najlepší videoklip udelili kapele Little Mix za Woman Like Me.

V medzinárodných speváckych kategóriách uspeli kanadský rapper Drake a americká speváčka Ariana Grande. Speváčka Beyoncé a rapper Jay Z získali ako duo The Carters cenu pre najlepšiu medzinárodnú skupinu.

Víťazi v medzinárodných kategóriách sa na slávnostnom večeri osobne nezúčastnili a za víťazstvo sa poďakovali v prednahratých ďakovných rečiach.

Ďakovné video manželov Carterovcov sa pritom nieslo v duchu ich videoklipu k singlu APES**T, ktorý nakrúcali v Louvri. Namiesto Mony Lisy však stáli pri portréte vojvodkyne zo Sussexu.

Pink dostala trofej za prínos hudbe

Americká speváčka Pink si počas ceremoniálu prevzala trofej za výnimočný prínos hudbe. „Dostať uznanie v rovnakej kategórii ako David Bowie, The Beatles, Sir Elton (John, pozn. SITA), Sir Paul (McCartney, pozn. SITA) a Fleetwood Mac je niečo, čo presahuje moje chápanie. Bola to úžasná cesta od hrania na ulici po hranie na štadióne Wembley toto leto. Je to naozaj vzrušujúce,“ vyjadrila sa interpretka.

Následne predviedla efektné 10-minútové vystúpenie s jej najväčšími hitmi a zaspievala aj nový singel Walk Me Home.

Počas galavečera, ktorý sa konal v londýnskej O2 aréne, okrem Pink vystúpili aj The 1975, Jess Glynne, Jorja Smith, Little Mix, George Ezra či Hugh Jackman, ktorý otvoril šou ústrednou piesňou jeho filmu Najväčší showman (2017). Počas vystúpenia ho pritom sprevádzali stovky tanečníkov, akrobatov či chrličov ohňa.