Foto: Udeľovanie cien Grammy ovládol Bruno Mars, piesňou roka je That’s What I Like

BRATISLAVA 29. januára

Jeho nahrávka 24K Magic sa stala Albumom roka, Nahrávkou roka, Najlepším r’n’b albumom a tiež Najlepším albumom po technickej stránke (neklasická hudba), pričom hit That’s What I Like označili za Pieseň roka, Najlepšiu r’n’b skladbu a 32-ročný interpret v nej podal aj Najlepší r’n’b výkon.

Najlepší videoklip má Kendrick Lamar

Kendrick Lamar uspel vďaka skladbe Humble v kategóriách Najlepší rapový výkon, Najlepšia rapová skladba a Najlepší videoklip.

Jeho štúdiovku Damn označili za Najlepší rapový album a piatu Grammy dostal spolu s Rihannou za singel Loyalty, ktorý vyhlásili za najlepšiu rapovo-spievanú spoluprácu.

Ed Sheeran zvíťazil so štúdiovkou ÷ v kategórii Najlepší popový vokálny album a skladbu Shape of You označili za Najlepší sólový popový výkon.

Formácia LCD Soundsystem uspela so singlom Tonite v kategórii Najlepšia tanečná nahrávka, Kraftwerk a ich 3-D The Catalogue je zas Najlepší elektronický/tanečný album. Dvadsaťjedenročná Alessia Cara zvíťazila v kategórii Nováčik roka.

Žáner country ovládol Chris Stapleton

Zosnulého Leonarda Cohena ocenili v kategórii Najlepší rockový výkon (You Want It Darker), Foo Fighters nahrali najlepšiu rockovú skladbu (Run) a The War on Drugs zas vydali Najlepší rockový album (A Deeper Understanding).

Žáner country ovládol Chris Stapleton, ktorého ocenili v kategóriách Najlepší country sólový výkon (Either Way), Najlepší country album (From A Room: Volume 1) a Najlepšia country skladba (Broken Halos). Little Big Town si pripísali na konto trofej za Najlepší country výkon dua alebo skupiny, a to vďaka piesni Better Man.

Dvadsaťsedemročný The Weeknd dostal sošku za Najlepší súčasný urban album, ktorým je jeho Starboy. Legendárni The Rolling Stones dostali vďaka štúdiovke Blue & Lonesome cenu za Najlepší tradičný bluesový album.

Rapper Jay Z nezískal ani jednu sošku

Greg Kurstin sa stal producentom roka v rámci neklasickej hudby. Snímku La La Land ocenili v kategóriách Najlepší kompilačný soundtrack pre vizuálne médiá a Najlepší soundtrack pre vizuálne médiá. Za najlepšiu originálnu skladbu vo filme vyhlásili How Far I’ll Go z animáku Vaiana. Rapper Jay Z, ktorý mal v hre najviac nominácií, a to osem, nezískal napokon ani jednu sošku.

Počas večera sa predstavili napríklad Elton John s Miley Cyrus, Shaggy so Stingom, Cardi B s Brunom Marsom, Pink, Sam Smith, Mark Ronson s Lady Gaga, DJ Khaled s Rihannou a Brysonom Tillerom, Luis Fonsi s Daddym Yankeem, U2 zahrali naživo v New York Harbor, pričom spevák Bono a gitarista The Edge vystúpili aj s Kendrickom Lamarom.

Ceremoniálom, ktorý sa konal v newyorskej Madison Square Garden, sprevádzal 39-ročný anglický herec a moderátor James Corden.

Prehľad víťazov a víťaziek v 60. ročníku Grammy

Album roka: Bruno Mars – 24K Magic

Nahrávka roka: Bruno Mars – 24K Magic

Pieseň roka: Bruno Mars – That’s What I Like

Nováčik roka: Alessia Cara

Producent roka (neklasická hudba): Greg Kurstin

Najlepší sólový popový výkon: Ed Sheeran – Shape of You

Najlepší popový výkon dua alebo skupiny: Portugal. The Man – Feel It Still

Najlepší popový vokálny album: Ed Sheeran – ÷

Najlepší tradičný popový vokálny album: Tony Bennett Celebrates 90

Najlepšia tanečná nahrávka: LCD Soundsystem – Tonite

Najlepší elektronický/tanečný album: Kraftwerk – 3-D The Catalogue

Najlepší súčasný inštrumentálny album: Jeff Lorber Fusion – Prototype

Najlepší rockový výkon: Leonard Cohen – You Want It Darker

Najlepšia rocková skladba: Foo Fighters – Run

Najlepší rockový album: The War on Drugs – A Deeper Understanding

Najlepší metalový výkon: Mastodon – Sultan’s Curse

Najlepší alternatívny album: The National – Sleep Well Beast

Najlepší country sólový výkon: Chris Stapleton – Either Way

Najlepší country výkon dua alebo skupiny: Little Big Town – Better Man

Najlepší country album: Chris Stapleton – From A Room: Volume 1

Najlepšia country skladba: Chris Stapleton – Broken Halos

Najlepší new age album – Peter Kater – Dancing on Water

Najlepší komediálny album: Dave Chappelle – The Age of Spin & Deep in the Heart of Texas

Najlepšie improvizované džezové sólo: John McLaughlin – Miles Beyond

Najlepší džezový inštrumentálny album: Billy Childs – Rebirth

Najlepší džezový vokálny album: Cécile McLorin Salvant – Dreams and Daggers

Najlepšia inštrumentálna kompozícia: Arturo O’Farrill – Three Revolutions

Najlepší inštrumentálny aranžmán: John Williams – Escapades for Alto Saxophone and Orchestra

Najlepší inštrumentálny aranžmán s vokalistami: Randy Newman – Putin

Najlepší reggae album: Damian „Jr. Gong“ Marley – Stony Hill

Najlepšie balenie nahrávky (dvaja víťazi): Claudio Roncoli & Cactus Taller za album El Orisha de la Rosa od Magína

Díaza a Sasha Barr, Ed Steed & Josh Tillman za album Pure Comedy (Deluxe Edition) od Fathera Johna Mistyho

Najlepší remix: Dennis White – You Move (Latroit Remix)

Najlepší videoklip: Kendrick Lamar – Humble

Najlepší hudobný film: The Defiant Ones

Najlepší kompilačný soundtrack pre vizuálne médiá: La La Land, producenti: Marius de Vries & Justin Hurwitz

Najlepší soundtrack pre vizuálne médiá: Justin Hurwitz – La La Land

Najlepšia originálna skladba vo filme: Lin-Manuel Miranda – How Far I’ll Go z filmu Vaiana

Najlepší americana album: Jason Isbell and the 400 Unit – The Nashville Sound

Najlepší tradičný bluesový album: The Rolling Stones – Blue & Lonesome

Najlepší súčasný bluesový album – Taj Mahal & Keb’ Mo’ – TajMo

Najlepší folkový album: Aimee Mann – Mental Illness

Najlepší rapový výkon: Kendrick Lamar – Humble

Najlepšia rapová skladba: Kendrick Lamar – Humble

Najlepší rapový album: Kendrick Lamar – Damn

Najlepšia rapovo-spievaná spolupráca: Kendrick Lamar featuring Rihanna – Loyalty

Najlepší r’n’b výkon: Bruno Mars – That’s What I Like

Najlepší tradičný r’n’b výkon: Childish Gambino – Redbone

Najlepšia r’n’b skladba: Bruno Mars – That’s What I Like

Najlepší r’n’b album: Bruno Mars – 24K Magic

Najlepší súčasný urban album: The Weeknd – Starboy

Najlepší world music album: Ladysmith Black Mambazo – Shaka Zulu Revisited: 30th Anniversary Celebration

Najlepší album po technickej stránke (neklasická hudba): Serban Ghenea, John Hanes, Charles Moniz a Tom

Coyne za album 24K Magic Bruna Marsa

Informácie pochádzajú z webstránky www.grammy.com.