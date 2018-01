Foto: Udeľovanie Zlatých glóbusov poznačil Weinsteinov škandál, najviac cien získali dva tituly

BEVERLY HILLS 8. januára (WebNoviny.sk) – Udeľovanie filmových a televíznych cien Hollywoodskej asociácie zahraničných novinárov (HFPA) v noci na pondelok v kalifornskom Beverly Hills ovládli film Tri billboardy kúsok za Ebbingom a seriál Veľké malé klamstvá. Oba tituly získali vo svojich kategóriách po štyri Zlaté glóbusy.

Tri bilbordy kúsok za Ebbingom vyhlásili za najlepší film – drámu a ďalšie trofeje mu priniesli scenár Martina McDonagha a herecké výkony Frances McDormand v hlavnej úlohe a Sama Rockwella vo vedľajšej. Zlatý glóbus za hlavnú rolu v dramatickom filme získal Gary Oldman za stvárnenie Winstona Churchilla v snímke Najtemnejšia hodina.

Dráma Podoba vody s dvomi cenami

Medzi filmovými komédiami a muzikálmi triumfovala Lady Bird, ktorá tiež vyniesla cenu predstaviteľke titulnej roly Saoirse Ronan.

Fantasy dráma Podoba vody, ktorá so siedmimi nomináciami vládla zoznamu kandidátov vo filmových kategóriách, získala napokon dve trofeje – za réžiu pre Guillerma del Tora a hudbu pre Alexandra Desplata.

Najlepší mužský herecký výkon vo filme – komédii alebo muzikáli podľa členov a členiek HFPA predviedol James Franco (The Disaster Artist) a Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe zase Allison Janney (Ja, Tonya). Za najlepší animovaný film vyhlásili Coco a najlepším cudzojazyčným filmom je Odnikiaľ nemeckého režiséra a scenáristu Fatiha Akina.

Miniseriál zaznamenal úspech

Pôvodne miniseriál Veľké malé klamstvá, ktorý sa tvorcovia na základe úspechu rozhodli vyrábať ďalej a v decembri ohlásili jeho druhú sezónu, triumfoval v kategórii Najlepší limitovaný seriál alebo televízny film. Ďalšie tri trofeje preň získali Nicole Kidman za hlavnú rolu a Laura Dern a Alexander Skarsgard za vedľajšie.

Po dve ceny si vyslúžili seriály Príbeh služobníčky a The Marvelous Mrs. Maisel, ktoré okrem víťazstiev v kategóriách Najlepší televízny seriál – dráma a Najlepší televízny seriál – komédia alebo muzikál vyniesli glóbusy aj hlavným hereckým predstaviteľkám, Elisabeth Moss (Príbeh služobníčky) a Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel).

V mužských hereckých kategóriách bodovali aj Sterling K. Brown (This Is Us), Aziz Ansari (Master of None) a Ewan McGregor (Fargo).

Prvý galavečer po Weinsteinovom škandále

Ceremoniál 75. ročníka udeľovania cien Zlatý glóbus, ktorý bol prvým veľkým galavečerom sezóny od vypuknutia rozsiahleho škandálu sexuálneho obťažovania v Hollywoode, sa pritom zahalil do čiernej, ktorú si obliekla prevažná väčšina zúčastnených. Ženy i muži tak spravili na znak podpory hnutia Time’s Up, pričom niektorí si tiež pripli čierno-biele odznaky iniciatívy.

Cenu Cecila B. DeMilla si ako prvá Afroameričanka prevzala Oprah Winfrey, ktorá svojou ďakovnou rečou publikum zdvihla zo sedadiel a vyslúžila si neutíchajúce standing ovation.

Zlatý glóbus – 75. ročník

prehľad víťaziek a víťazov:

FILMY

Najlepší film – dráma: Tri bilbordy kúsok za Ebbingom

Najlepší film – komédia alebo muzikál: Lady Bird

Najlepší mužský herecký výkon vo filme – dráme: Gary Oldman – Najtemnejšia hodina

Najlepší ženský herecký výkon vo filme – dráme: Frances McDormand – Tri bilbordy kúsok za Ebbingom

Najlepší mužský herecký výkon vo filme – komédii alebo muzikáli: James Franco – The Disaster Artist

Najlepší ženský herecký výkon vo filme – komédii alebo muzikáli: Saoirse Ronan – Lady Bird

Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe: Sam Rockwell – Tri bilbordy kúsok za Ebbingom

Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe: Allison Janney – Ja, Tonya

Najlepšia filmová réžia: Guillermo del Toro – Podoba vody

Najlepší filmový scenár: Martin McDonagh – Tri bilbordy kúsok za Ebbingom

Najlepšia pôvodná hudba: Alexandre Desplat – Podoba vody

Najlepšia pôvodná pieseň: This Is Me – Najväčší showman (hudba a text: Benj Pasek a Justin Paul)

Najlepší animovaný film: Coco

Najlepší cudzojazyčný film: Odnikiaľ

TELEVÍZIA

Najlepší televízny seriál – dráma: Príbeh služobníčky

Najlepší televízny seriál – komédia alebo muzikál: The Marvelous Mrs. Maisel

Najlepší mužský herecký výkon v televíznom seriáli – dráme: Sterling K. Brown – This Is Us

Najlepší ženský herecký výkon v televíznom seriáli – dráme: Elisabeth Moss – Príbeh služobníčky

Najlepší mužský herecký výkon v seriáli – komédii alebo muzikáli: Aziz Ansari – Master of None

Najlepší ženský herecký výkon v seriáli – komédii alebo muzikáli: Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Najlepší mužský herecký výkon v limitovanom seriáli alebo televíznom filme: Ewan McGregor- Fargo

Najlepší ženský herecký výkon v limitovanom seriáli alebo televíznom filme: Nicole Kidman – Veľké malé klamstvá

Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe seriálu, limitovaného seriálu alebo televízneho filmu: Alexander Skarsgard – Veľké malé klamstvá

Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe seriálu, limitovaného seriálu alebo televízneho filmu: Laura Dern – Veľké malé klamstvá

Najlepší limitovaný seriál alebo televízny film: Veľké malé klamstvá