Foto: Unikajúceho vodiča Passatu nezastavila ani streľba policajtov, nakoniec skončil v priekope

BRATISLAVA 24. januára (WebNoviny.sk) – Varovné výstrely do vzduchu museli vystreliť policajti, ktorí sa vo štvrtok v noci v Bratislave pokúšali zastaviť unikajúceho vodiča. Vodič VW Passat s rumunskými značkami krátko pred 01:30 preletel na červenú na križovatke Galvaniho a Ivanská cesta. Všimla si ho hliadka a chcela ho skontrolovať.

Vodič však na ich výzvy nereagoval a vo vysokej rýchlosti unikal smerom k letisku. Počas jazdy viackrát prešiel do protismeru a nerešpektoval dopravné značky. Potom odbočil na diaľnicu D2 a bezohľadnou jazdou ohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávky.

Na Rybničnej ulici policajti vystrelili dva varovné výstrely. Ani to však vodiča nezastavilo. Prešiel na poľnú cestu smerom do Pezinka, tu však nezvládol riadenie a vbehol do priekopy.

Policajti 23-ročného vodiča z okresu Senec zadržali. Pri dychovej skúške mu namerali 0,83 promile. Zadržali mu vodičský preukaz. Prípad riešia ako priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.