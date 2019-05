Foto: V Ľutine v eurovoľbách hlasovali aj ženích a nevesta vo svadobných šatách

ĽUTINA 25. mája (WebNoviny.sk) – Bohatú volebnú sobotu zažili v obci Ľutina v okrese Sabinov. V obci so zhruba 500 obyvateľmi sa konalo modlitbové stretnutie a obec navštívilo aj 150 svadobných hostí.

Snúbenci si ešte pred obradom stihli odbehnúť aj k volebným urnám. Voľby pritom absolvovali netradične v svadobných šatách. Pýchou Ľutiny je Bazilika minor.

V sobotu sa na tomto pútnickom mieste konalo modlitbové stretnutie za pokoj v duchu posolstiev Panny Márie v Medžugorí.

Je dôležité nezostať ticho

Okrem celodenného programu sa v chráme konal aj sobáš. Ešte predtým, ako si nevesta so ženíchom povedali svoje „áno“, zúčastnili sa eurovolieb. Tie sa rozhodli absolvovať tesne pred obradom už v svadobných šatách. „Ja voliť chodím stále, vždy si na to nájdem čas. Voľby sú všeobecne všetky veľmi dôležité, pretože kto nechodí voliť, nemá sa právo sťažovať. Záleží, samozrejme, aj na tom, či je z čoho vyberať, ale vybrať sa dá vždy,“ povedal ženích Matúš Bačinský.

„Je dôležité nezostať ticho, vyjadriť svoj názor a spraviť niečo pre presvedčenie, ktoré máme odovzdaním hlasu tým, ktorým veríme, že veci zlepšia,“ prezradila svoj dôvod nevynechať voľby ani v svoj svadobný deň nevesta Petra Čorňáková, ktorá žila rok v Rakúsku a osem rokov vo Veľkej Británie, kde aj študovala.

„Neštudovala som tam síce vďaka Európskej únii, ale aj vďaka voľnému cestovaniu som sa mohla bez problémov dostať do Veľkej Británie. A to, že máme otvorené hranice, je iba jedna z mála výhod, ktoré vďaka EÚ máme. Nie je to najdôležitejšie, ale umožňuje to získať nové obzory a dáva iné rozmery vo vnímaní sveta, ale tiež rozdielov medzi národmi. Podľa mňa je teda na EÚ dôležité najmä to, že spája rozdiely,“ myslí si nevesta, ktorá sa domov vrátila preto, lebo má rada krajinu a ľudí, ktorí na Slovensku žijú.

„Vždy som sa chcela vrátiť. Získala som v zahraničí veľa skúseností, ale tu mám domov a svoje srdce. A za tým som si išla,“ prezradila.

Nová oddychová zóna s krížovou cestou

Zároveň dodala, že práve vďaka tomu môže mať v sobotu svadbu s medzinárodnými hosťami. Je tiež rada, že aj vďaka rôznym projektom sa za roky, kedy nebývala na Slovensku, obec skrášlila.

Obnovou prešiel aj samotný chrám, v ktorom sa konala jej svadba. V posledných mesiacoch pri ňom v rámci projektu podporeného Európskou úniou vznikla nová oddychová zóna s krížovou cestou, pribudol prístrešok s krbom a detské ihrisko.

Dobudovanie turistickej infraštruktúry bolo súčasťou cezhraničného projektu Prešovského samosprávneho kraja Svätomariánska púť – svetlo z východu, v rámci ktorého sa skrášľujú štyri pútnické miesta v kraji.

Z celkového objemu 3,95 milióna eur je na slovenskej strane preinvestovaných 2,1 milióna. Gréckokatolícka cirkev získala pre farnosť Ľutina takmer 53-tisíc eur. Sumou 62-tisíc eur prispel v rámci dotácií na oblasť kultúry z programu podpory mariánskych pútnickych miest aj samosprávny kraj.

Oprava kultúrneho domu

Ako doplnil starosta Ľutiny Vladimír Lelovský, vďaka projektom podporeným z európskych zdrojov v obci opravili aj kultúrny dom. V rámci projektu s poľským partnerom vynovili kultúrne centrum obce, v ktorom je umiestnený aj jediný miestny volebný okrsok, za zhruba 600-tisíc eur.

Ďalším podporeným projektom bola modernizácia miestnej základnej školy, ktorú sa podarilo zatepliť, vymenená bola strecha a upravili sa tiež vnútorné priestory. Dôležitou investíciou bola aj prvá etapa oprava komunikácií v obci.

Za vyše 100-tisíc eur tu opravili chodníky, cesty, parkoviská, ale aj park. „Pripravený máme aj projekt na druhú etapu opráv, ale zatiaľ nebol realizovaný, keďže sme s ním neboli úspešní,“ uviedol Lelovský, ktorý je starostom už piate funkčné obdobie.

Modernizácia verejného osvetlenia

Štvrtým väčším projektom podporeným z európskych zdrojov bola modernizácia verejného osvetlenia. Na tú získala obec cez 60-tisíc eur. V obci urobili vďaka príspevkom z Európskej únie aj niekoľko menších projektov, predovšetkým so zahraničnými partnermi.

„Som rád, že európske projekty sú a bežia, lebo taká obec ako my by sme na to iba ťažko našli financie,“ dodal starosta, no zároveň upozornil, že tradičným problémom pri nich je verejné obstarávanie a stláčanie ceny na najnižšiu úroveň. „Mali sme s tým veľké problémy. Niečo je naprojektované a napokon na tom firmy aj krachujú,“ upozornil.

Účasť na európskych voľbách odhadnúť nevedel. Ľudia podľa neho za prioritu stále považujú predovšetkým komunálne voľby. „My sme sa ale v obci snažili pracovať najmä so staršími obyvateľmi, ktorí majú ťažší prístup k informáciám a vysvetľovali sme im, akým spôsobom treba hlasovať,“ dodal Lelovský. Vo voličských zoznamoch je v Ľutine zapísaných 383 voličov.

Viac o téme: Voľby do Európskeho parlamentu (eurovoľby) 2019