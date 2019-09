Foto: V Mojzesove objavili otrasný nález, pri ceste ležali pozostatky z desiatok mŕtvych zvierat

Pozostatky tiel z desiatok mŕtvych zvierat sa povaľovali pri ceste v Mojzesove v okrese Nové Zámky. Otrasný nález objavil predseda poľovného revíru pri pravidelnej pochôdzke.

Ako informovala nitrianska krajská polícia, celkom išlo o 316 končatín výlučne srnčej zveri, teda končatiny zo 79 zvierat. Kto a prečo takto naložil s biologickým odpadom, ktorý sa obyčajne zakopáva do zeme, vyšetrujú.

Ako polícia uviedla na sociálnej sieti, isté však je, že to nebol nikto domáci, kto by legálne také množstvo zvierat ulovil. Poľovníci v tomto revíri totiž môžu uloviť od mája do decembra len 16 kusov srnčej zveri.