Foto: Stovky ľudí sa v Prešove rozlúčili s hasičskými záchranármi, ktorí zahynuli pri páde vrtuľníka

PREŠOV 16. mája (WebNoviny.sk) – Stovky hasičov, príslušníkov ďalších záchranných zložiek, kolegovia, známi a rodinní príslušníci sa prišli v utorok na hasičskú stanicu v Prešove poslednýkrát rozlúčiť s dvojicou hasičských záchranárov Radoslavom Lackom a Petrom Toďorom, ktorí zahynuli 10. mája pri páde vrtuľníka na vojenskom letisku v Nižnej Šebastovej pri Prešove.

Počas smútočného obradu ich oboch minister vnútra Robert Kaliňák mimoriadne povýšil in memoriam. Za kreovanie a rozvoj leteckej hasičskej záchrannej služby a záchranného zboru, za zodpovedný výkon v štátnej službe a osobný podiel na dosahovaní mimoriadnych služobných výsledkov v Hasičskom a záchrannom zbore (HaZZ) povýšil zosnulého riaditeľa Okresného riaditeľstva HaZZ v Prešove Radoslava Lacka do hodnosti plukovníka a veliteľa družstva – technika špecialistu Petra Toďora do hodnosti kapitána. Smútočný obrad viedol ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR biskup František Rábek.

Prelet lietadiel

Rakvy s telami oboch zosnulých následne naložili na rebríkové záchranárske vozidlo a za zvukov hasičských sirén a pri prelete lietadiel sa smútočný sprievod vydal ku Konkatedrále sv. Mikuláša.

„Je to stáročná tradícia uniformovaných zložiek viesť tých najvážnejších kolegov na tom, čo ich spája,“ vysvetlil použitie hasičskej techniky prezident Hasičského a záchranného zboru SR Alexander Nejedlý.

„Pri práci policajtov, záchranárov, hasičov je vždy vysoká miera rizika. Takéto prípady iba potvrdzujú náročnosť tejto záchranárskej pozície a rizikových faktorov, ktoré vplývajú na ich prácu,“ dodal zástupca riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove František Leško.

Policajní piloti sú po operáciách

Dvaja policajní piloti zranení pri tragickej havárii vrtuľníka sú po operáciách aj naďalej hospitalizovaní v prešovskej nemocnici.

„Pacient, ktorý je od piatka 12. mája pri vedomí a komunikuje s okolím, je už na oddelení úrazovej chirurgie. Druhý pacient je naďalej v umelom spánku, na umelej pľúcnej ventilácii, zostáva hospitalizovaný na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa prešovskej nemocnice Renáta Cenková.

K pádu policajného vrtuľníka BELL 429 z výšky zhruba 100 metrov došlo v stredu 10. mája popoludní pri výcviku evakuácie osôb. K pádu údajne prišlo pri záverečnom manévri, keď sa záchranári nachádzali v podvese pod vrtuľníkom blízko k palube. Zosnulého Petra Toďora pochovajú v utorok v Uzovciach, Radoslav Lacko bude mať pohreb na hlavnom cintoríne v Prešove o deň neskôr.