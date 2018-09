Foto: Vláda odklepla vyše milión eur na rozvoj okresu Svidník, ministri prvýkrát rokovali digitálne

aktualizované 18. septembra, 14:34

SVIDNÍK 18. septembra (WebNoviny.sk) – Spolu 1,255 milióna eur rozdelila vláda na svojom utorňajšom výjazdovom rokovaní vo Svidníku. Určené sú na podporu rozvoja Svidníckeho okresu.

Okrem avizovaného milióna eur zo zdrojov kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy, rozdelených na 92 projektov, ministri dodatočne schválili ďalších 250-tisíc eur na protipovodňové opatrenia pre mesto Giraltovce.

Vláda tiež zhodnotila doterajšie plnenie Akčného plánu rozvoja okresu Svidník, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy Slovenska.

Uviedol to po rokovaní vlády jej predseda Peter Pellegrini, ktorý pripomenul, že ide celkovo o deviate výjazdové rokovanie vlády pod jeho vedením. Zároveň bolo prvým digitálnym a všetky materiály ministri preberali už v elektronickej podobe.

Akčný plán rozvoja okresu Svidník

Premiér pripomenul, že Akčný plán rozvoja okresu Svidník bol schválený 31. augusta 2016. Jeho cieľom bolo znížiť mieru nezamestnanosti v okrese podporou vytvorenia 1 418 pracovných miest do roku 2020.

Kým ku koncu roka 2015 bola v okrese nezamestnanosť na úrovni 19,38 percenta a v dobe prijatia akčného plánu bola zhruba 17,5 percenta, tak ku koncu júla tohto roku klesla na úroveň 12,03 percenta. Celkovo bolo k 31. júlu v okrese 2 453 nezamestnaných, čo je o 1 363 menej ako ku koncu roka 2015.

S podporou regionálneho príspevku alebo použitím európskych štrukturálnych a investičných zdrojov vzniklo 638 nových pracovných miest.

„Ešte nedosahujeme úroveň nezamestnanosti, ktorú by sme si želali, ale na rokovaní zazneli ďalšie pozitívne informácie, ktoré znamenajú, že v krátkom čase aj okres Svidník bude svedkom otvárania nových výrobných kapacít a zamestnávania nových zamestnancov,“ uviedol Pellegrini.

Možná podpora investora

Ako premiér dodal, vláda bude onedlho rokovať o možnej podpore investora, ktorý chce vytvoriť vo Svidník výrobu cestovných kufrov, kde by malo vzniknúť 30 nových pracovných miest. Príspevok štátu predstavuje 430-tisíc eur. „Zdá sa, že celá investícia spĺňa podmienky na podporu, aj keď je menšieho rozsahu,“ dodal Pellegrini.

Vláda sa bude zaoberať aj žiadosťou o pomoc pri nákupe novej ťažkej techniky pre miestnu spoločnosť vyrábajúcu kontajnerové stavby. Aktuálne firma zamestnáva vyše 100 ľudí. Ako dodal podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši, na rokovaní sa diskutovalo aj o priemyselnom parku, ktorý Svidníku chýba a pomohol by príchodu investorov.

Hovorilo sa o možnosti vytvorenia parku, ktorý by sčasti stál na pozemku mesta Svidník, pričom druhú časť vlastní štát cez ministerstvo vnútra.

„Ukazuje sa, že mesto Svidník je atraktívne pre investorov, ktorí chcú investovať v našom regióne. Nemáme ale pozemky, ktoré by sme im ponúkli. Teším sa, že sme aj tu našli riešenie a budeme rokovať s ministerkou vnútra, kde by malo prísť k zámene pozemkov, alebo vysporiadaniu pozemkov. Toto by nám veľmi pomohlo. Takisto budeme naďalej pracovať na lokalite tzv. Petrovej doline,“ uviedol po rokovaní primátor mesta Svidník Ján Holodňák.

Prioritou je urgentný príjem v nemocnici

Ako dodal, pre mesto je okrem toho prioritný aj urgentný príjem v miestnej nemocnici. Dôležité je podľa primátora pre zachovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov z okresu.

„Od tohto kroku sa odvíja celý rozvoj nemocnice, lebo na toto oddelenie sú napojené ďalšie oddelenia. Toto považujeme za jeden z prioritných krokov pre mesto Svidník,“ uviedol Holodňák, ktorý za ďalšiu prioritu považuje výstavbu rýchlostnej cesty R4, ktorá má byť spojnicou medzi Maďarskom, Slovenskom a Poľskom.

„Aj my si myslíme, že R4 bude zásadným impulzom pre tento okres. Minister dopravy informoval, že jedna súťaž bude končiť, bude sa vyhlasovať víťaz a jeden úsek sa môže začať stavať. Ďalšia je v príprave a čoskoro sa vyhlási súťaž na ďalší úsek zhruba 10,5 kilometra. Ide to trochu pomalšie, ale ukazuje sa, že po dobudovaní obchvatu mesta Prešov a začatím ďalších etáp, ktoré sa budú približovať k tomuto okresu, to výrazne zlepší kvalitu života a napojí obyvateľov, keď tu už nie je železnica, aspoň rýchlostnou cestnou komunikáciou na celú cestnú infraštruktúru Slovenska a možno bude impulzom na príchod ďalších investorov,“ dodal premiér.

Na úrade vlády je 25 projektov

Do roku 2020 má podľa schváleného AP do okresu prísť finančná investícia minimálne 63 miliónov eur, pričom výška príspevku z európskych štrukturálnych a investičných zdrojov je 31 miliónov eur.

„Som rád, že do dnešného dňa sa podarilo pre tento okres zazmluvniť už 29 miliónov eur, to znamená plnenie je už pri 90 percentách a keďže v niektorých oblastiach suma prevýšila naše očakávania, ukazuje sa, že do tohto regiónu príde podstatne viac ako bol náš pôvodný plán,“ uviedol Pellegrini.

Schválený regionálny príspevok do roku 2020 predstavuje 3,06 milióna eur. Do tohto roku z neho vláda mala vyčleniť 1,9 milióna eur. Podaných bolo doteraz 11 projektov v sume viac ako 1,49 milióna eur s financovaním do roku 2018, čo je 78 percent z vyčlenených financií. Z toho zazmluvnených je šesť projektov s celkovou výškou 832-tisíc eur, poskytnutých z toho bolo doteraz takmer 396-tisíc eur.

„Momentálne je na Úrade vlády SR 25 projektov. Po ich zazmluvnení by sme koncom roka mali čerpať regionálny príspevok už vo výške 80 percent. K pondelku 17. septembra, keď bola uzávierka prijímateľov o regionálny príspevok, sme dostali celkovo 35 žiadostí. Ako malý okres máme aj päť žiadostí na okresné podniky, z toho dva sú už zazmluvnené. Ďalšie tri čakáme v krátkom čase,“ povedal prednosta Okresného úradu vo Svidníku Jozef Baslár, ktorý je zároveň predsedom akčného výboru.

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Vláda dnes schválila aj milión eur na podporu okresu v rámci drobných investičných aktivít obcí. Financie plánujú v regióne rozdeliť na 92 rôznych projektov. Najvyššia suma vo výške 150-tisíc eur poputuje na rekonštrukciu miestnych komunikácií v meste Svidník, mesto Giraltovce dostane 120-tisíc eur na vybudovanie nadjazdu nad štátnou cestou.

Ďalších 34-tisíc eur dostane mesto Svidník na výstavbu detského ihriska na sídlisku Utra. Na zakúpenie pacientskych lôžok pre pacientov v svidníckej nemocnici dostane nezisková organizácie Svet zdravia Akadémia 20-tisíc eur. Menšími sumami bude podporených aj 63 obcí okresu, ale aj rôzne cirkvi, športové kluby a neziskové organizácie.

Ministri ale navyše vyčlenili ďalších 255-tisíc eur, z čoho 250-tisíc eur schválili na protipovodňové opatrenia pre mesto Giraltovce a zvyšných päťtisíc eur na podporu jubilujúceho folklórneho súboru Makovica zo Svidníka.