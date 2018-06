Foto: Vláda predstavila projekt rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach, má byť hotová do roku 2023

BRATISLAVA 11. júna (WebNoviny.sk) – Úrad vlády SR predstavil projekt obnovy kaštieľa v bratislavskej mestskej časti Rusovce. Urobil tak na tlačovej konferencii spolu so zástupcami Združenia Národná kultúrna pamiatka (NKP) Rusovce s tým, že rekonštruovať sa bude budova kaštieľa, park, záhrady aj čeľadník.

Úrad vlády zároveň predložil na medzirezortné pripomienkové konanie Návrh na zabezpečenie financovania rekonštrukcie NKP Rusovce vrátane priľahlého areálu. Po ukončení konania predložia návrh na rokovanie vlády.

Zaplatí sa zo štátneho rozpočtu

Po schválení vládou vyhlási úrad vlády dve verejné obstarávania – jedno na poskytnutie služieb Arboristika a druhé na stavebné práce. Rekonštrukcia kaštieľa bude stáť takmer 55 miliónov eur, rekonštrukcia čeľadníka 17,5 milióna eur a park so záhradami asi 3,3 milióna eur. Úrad vlády ju chce zaplatiť zo štátneho rozpočtu, prípadne aj z grantov. Rekonštrukcia kaštieľa a areálu by mala byť hotová do roku 2023.

Projekt rekonštrukcie kaštieľa zahŕňa komplexnú rekonštrukciu exteriérov aj fasád. V interiéri chcú zachovať a obnoviť všetky historické maľby, povrchy stien a stropov. Interiérový mobiliár reprezentačných priestorov bude nový. Výzdobu doplnia o originály obrazov a gobelínov, ktoré sú uložené v depozite Slovenského národného múzea. Budovu čeľadníka, ktorá bude prístupná verejnosti, tiež komplexne zrekonštruujú. Pôvodné nádvorie zastrešia a verejnosť ho bude môcť využívať ako oddychový priestor a sobášnu sieň. Na prízemí bude komunitné centrum, múzeum a reštaurácia.

Areál bude slúžiť verejnosti

Areál s parkom a záhradami bude tiež slúžiť verejnosti. Rekonštrukcia aj vďaka dobovým fotografiám vráti park do podoby, akú nadobudol počas vlastníctva Lónayovcov, teda po roku 1906. Počas rekonštrukcie obnovia zachovanú časť terasovej záhrady aj s fontánou, terasy na východnej a južnej strane kaštieľa, dva altánky a kamennú lavicu so stolom. Park vybavia novým systémom osvetlenia a osadia nové lavičky. Pribudne tiež detské ihrisko s pitnou fontánkou. Trávnikové plochy zrevitalizujú, úrad vlády uvažuje o výsadbe 114 stromov, 755 kríkov, vyše 17 000 trvaliek a viac ako 341 000 cibuľovín.

Kaštieľ v Rusovciach je národnou kultúrnou pamiatkou a už roky chátra. Kaštieľ by po celkovej rekonštrukcii mal slúžiť na reprezentatívne účely a čeľadník by mal byť k dispozícii rôznym občianskym združeniam pôsobiacim na území Rusoviec, miestnemu úradu a verejnosti. Plánuje sa, že park bude po revitalizácii napojený na blízku cyklotrasu.