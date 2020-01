Foto: Vodič BMW narazil do odstavených áut na ceste, pracovník odťahovky utrpel vážne zranenia

Pri dopravnej nehode pri obci Blatná na Ostrove v okrese Dunajská Streda utrpel 30-ročný muž veľmi vážne zranenia. Ďalšie tri osoby utrpeli ľahké zranenia. Agentúru SITA o tom informovala trnavská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová.

„Na ceste I/63 chcela odťahová služba, za použitia výstražných znamení, naložiť auto Kia Carnival, ktoré bolo odstavené na krajnici, mimo vozovky. Za týmto autom stál Ford Focus. Štyridsaťosem ročný vodič BMW X4 vyšiel mimo vozovku a narazil do Fordu. Náraz odhodil Ford do Kie, no v tom momente stál medzi Fordom a Kiou pracovník odťahovky,“ vysvetlila hovorkyňa. Vážne zranenia s následkami na celý život utrpel 30 ročný muž v dôsledku zakliesnenia medzi dve vozidlá. Nehoda sa stala v piatok okolo 23:00.

Vec prevzal na mieste vyšetrovateľ a začal trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví závažnejším spôsobom konania. Príčiny nehody polícia vyšetruje.

Pri dopravnej nehode pri obci Blatná na Ostrove v okrese Dunajská Streda utrpel 30-ročný muž veľmi vážne zranenia. Ďalšie tri osoby utrpeli ľahké zranenia. Foto: www.facebook.com

